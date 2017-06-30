up

30.06.2017 пятница

EUR 67.4993

USD 59.0855

В Тюмени 17..19 С 2 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Столкновение баржи и ледореза в регионе нанесло ущерб в миллион рублей

16:05 30 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
photos.wikimapia.org

Уголовное дело по факту столкновения баржи с металлическим ледорезом на р. Тобол возбудили сыщики Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По версии следствия, 14 мая в 11 часов 55 минут по местному времени на 171 км р. Тобол произошло столкновение баржи "НГП-728", следовавшей в составе теплохода "НГ-270", о металлическую конструкцию ледореза, ограждающую временную вспомогательную опору автодорожного моста. В результате столкновения причинен ущерб в сумме более одного миллиона рублей.

В настоящее время по уголовному делу осуществляются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР.

Теги: река Тобол , следственный комитет , баржа

Последние новости

16:08 Фильм об уличном искусстве покажут в Тюмени
16:05 Столкновение баржи и ледореза в регионе нанесло ущерб в миллион рублей
15:54 Четверо викуловчан пострадали от укусов змей
15:43 Суд в Тюмени рассмотрит дело о поставке крупной партии наркотиков
15:32 Тюменцы разрисуют город в технике траф-арт   Фото
15:21 Пожарные региона спасли из огня мужчину
15:10 Тюменцы стали чаще расплачиваться картами "Мир"
15:00 МАК: мотодельтаплан разбился вблизи Тюмени из-за болезни пилота
14:49 Как будут начислять плату за ЖКУ с 1 июля: правила и преимущества
14:38 Нужны ли студенческие научные сообщества, решали в ТюмГУ Фото
Все новости

Архив новостей

Июнь, 2017
﻿

Губернатор

Информатизация тюменского здравоохранения вышла на мировой уровень

Первая партия новых ЛиАЗов обновила тюменский автопарк

Тюменская область готова предложить корейскому бизнесу совместные проекты

Политика

Тюменские депутаты решили повысить дисциплину

Эрнест Валеев: курортного сбора в Тюменской области пока не будет

В Тюмени работает делегация посольства Республики Корея

Экономика

Тюменцы стали чаще расплачиваться картами "Мир"

Как будут начислять плату за ЖКУ с 1 июля: правила и преимущества

Специальная лаборатория оценит качество тюменских дорог и составит план ремонта

Общество

Фильм об уличном искусстве покажут в Тюмени

Четверо викуловчан пострадали от укусов змей

Тюменцы разрисуют город в технике траф-арт  

Спорт

Старшее поколение тюменцев приглашают на аквааэробику

Сургутский пловец стал чемпионом в Израиле

Тюменская футболистка уехала в Бельгию

Происшествия

Столкновение баржи и ледореза в регионе нанесло ущерб в миллион рублей

Суд в Тюмени рассмотрит дело о поставке крупной партии наркотиков

Пожарные региона спасли из огня мужчину
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+