Столкновение баржи и ледореза в регионе нанесло ущерб в миллион рублей

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Уголовное дело по факту столкновения баржи с металлическим ледорезом на р. Тобол возбудили сыщики Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По версии следствия, 14 мая в 11 часов 55 минут по местному времени на 171 км р. Тобол произошло столкновение баржи "НГП-728", следовавшей в составе теплохода "НГ-270", о металлическую конструкцию ледореза, ограждающую временную вспомогательную опору автодорожного моста. В результате столкновения причинен ущерб в сумме более одного миллиона рублей.

В настоящее время по уголовному делу осуществляются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР.