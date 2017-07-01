Александр Тихонов назвал интервью биатлонистки Анфисы Резцовой "очередной глупостью"

Фото ИА "Тюменская линия"

Заявления известной российской биатлонистки Анфисы Резцовой о том, что в сборной России использовался допинг, а тренеры приставали к спортсменкам - ее очередная глупость. Такое мнение высказал в своем блоге член правления Союза биатлонистов России, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

"Я прочитал очередное интервью Анфисы Резцовой и был шокирован ее очередной глупостью. Такие высказывания оставляют больше вопросов не к людям, которые работали тогда в сборной, а к самой великой спортсменке. Я хорошо знаю тренеров тех лет и могу сказать, что это вранье чистой воды. Анфиса распространяя слухи то о допинге, то о связях тренеров со спортсменками, пытается таким образом оправдать свою неудачную попытку вернуться в биатлон в 1997 году. Ее тогда не взяли абсолютно по спортивному принципу. Более того, ей дали шанс пробиться в команду через Кубок Европы, но она и там не блеснула и через какое-то время закончила выступления в биатлоне", - напомнил Александр Тихонов.

По его мнению, Анфисе Резцовой нужно остыть, протрезветь и прекратить поливать грязью коллектив и вид спорта, в которых она добилась успехов и уважения, которое пытается разменять на скандалы.

"Бросая тень на наш биатлон, ты, Анфиса, подставляешь и свою дочь? Она что, тоже пробилась в команду не по спортивному принципу? Анфиса, ты пробовала проявить себя во главе Федерации биатлона Московской области, но результатов не было, и в какой-то момент сам коллектив тебя не переизбрал. Может стоит подумать о результатах своей работы. Ведь в то время и денег в Союзе биатлонистов было много, и возглавлял его Прохоров, который очень тебе нравился. Так почему сложилась такая ситуация и в сборной команде и в твоём регионе, что им не кого было выставить даже в эстафету на чемпионате России?", - обращается Александр Тихонов к Анфисе Резцовой.

Четырехкратный олимпийский чемпион потребовал от Анфисы Резцовой привести конкретные факты.

"Я сам никогда не боялся говорить правду, в том числе и о проблемах, которые были в команде, но то, что кто-то из тренеров пытался кого-то затащить в постель - это вранье чистой воды. Если у тебя есть какие-то факты, назови имена, или пусть скажут об этом твои коллеги. А впустую об этом говорить просто не хочется. Такими интервью ты просто устраиваешь посмешище из биатлона и из самой себя", - подчеркнул Александр Тихонов.

Евгений Бабенко