up

3.07.2017 понедельник

EUR 67.8072

USD 59.3862

В Тюмени 21..23 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

О рабочих профессиях воспитанникам детсадов рассказывают раскраски

13:43 03 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото департамента труда и занятости Тюменской области

Общественный совет при департаменте труда и занятости населения Тюменской области обсудил вопросы профессиональной ориентации в регионе.

Отмечено, что методики по профориентации старшеклассников, студентов колледжей и вузов не могут быть в полной мере использованы для самых маленьких жителей Тюменской области, сообщает департамент труда и занятости.

Информационный проект "Выбери свою профессию" в раскрасках реализует редакция журнала "Агрофорум" не первый год. Он действовал за пределами Тюменской области как форма продвижения региона на выставках в России.

"Общественный совет при департаменте труда и занятости населения Тюменской области увидел социальную значимость проекта и поддержал его, так как раскраски о рабочих профессиях могут стать наглядным пособиям для воспитателей детских садов и учителей начальных классов общеобразовательных школ, общественников, волонтеров которые занимаются формированием новых подходов в профориентации", - отметил председатель общественного совета Федор Попов.

Проект проходит при информационной поддержке депутатов Тюменской областной думы. В него вошли работы детей специалистов службы занятости, которые были участниками областного конкурса детского рисунка "Папа, мама на работе". Напомним, что конкурс проводился в рамках празднования 25-летия службы занятости населения Тюменской области. Победителям и призерам вручили памятные дипломы и подарки.

О влиянии движения молодых профессионалов WorldSkills на кадровую проблему предприятия говорил член общественного совета, заместитель технического директора ООО "Автоград Капитал" Иван Покрышкин. Он поделился опытом подбора высококвалифицированных специалистов из участников конкурсного движения: "Готовя участников к чемпионатам "Молодые профессионалы", в качестве бонуса мы получили резко возросший интерес к профессии со стороны школьников. Раньше был недобор по нашим направлениям в учебные организации, а теперь у них пять человек на место".

Общественный совет принял решение о проведении встреч с представителями работодателей различных отраслей экономики для трансляции опыта ГК "Автоград" по участию в движении "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

Начальник отдела профориентации, профобучения и психологической поддержки департамента Ольга Васильева представила опыт регионов о подходах к созданию волонтерского движения по профессиональной ориентации и представила план развития такого движения в Тюменской области. Члены совета активно поддержали инициативу департамента и решили подготовить предложения по участию в волонтерском движении представителей работодателей, общественных организаций.

Соб. инф.

Теги: облдума , занятость , общественные советы , вузы , детсады , школы , WorldSkills , профориентация

Последние новости

15:43 Рынок недвижимости по науке: ученые прогнозирует покупательский спад
15:32 Павел Тренихин привез серебро с "Мемориала Знаменских"
15:21 Ишимских полицейских проводили в командировку на Северный Кавказ Фото
15:10 Тюменский вратарь тренируется с португальской командой
15:00 В Викулово наградили борцов с паводком
14:49 Сотрудников Госавтоинспекции наградили к профессиональному празднику Фото
14:38 Сколько стоят билеты на чемпионат мира по футболу-2018
14:27 В Тюменской области продезинфицированы все частные дома после паводка
14:16 Четверо детей из перевернувшейся на Урале лодки смогли спастись
14:05 Победитель первенства Европы по дзюдо Георгий Третьяков проведет открытую тренировку
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции региона

Владимир Якушев: в социально-экономическом развитии региона потребительская кооперация играет значимую роль

Владимир Якушев: коллектив Арбитражного суда устанавливает торжество справедливости

Политика

Назначен глава администрации Наримановского муниципального образования

Тюменская область развивает сотрудничество с Республикой Беларусь

Тюменские депутаты решили повысить дисциплину

Экономика

Рынок недвижимости по науке: ученые прогнозирует покупательский спад

В навигацию на Ямале в приоритете комфорт пассажиров и северный завоз

Утверждены изменения в бюджете Казанского района

Общество

Ишимских полицейских проводили в командировку на Северный Кавказ

В Викулово наградили борцов с паводком

Сотрудников Госавтоинспекции наградили к профессиональному празднику

Спорт

Павел Тренихин привез серебро с "Мемориала Знаменских"

Тюменский вратарь тренируется с португальской командой

Сколько стоят билеты на чемпионат мира по футболу-2018

Происшествия

Четверо детей из перевернувшейся на Урале лодки смогли спастись

В Иртыше утонул четырехлетний мальчик

Погибшие дети обнаружены на месте трагедии в Челябинской области
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+