О рабочих профессиях воспитанникам детсадов рассказывают раскраски

Фото департамента труда и занятости Тюменской области

Общественный совет при департаменте труда и занятости населения Тюменской области обсудил вопросы профессиональной ориентации в регионе.

Отмечено, что методики по профориентации старшеклассников, студентов колледжей и вузов не могут быть в полной мере использованы для самых маленьких жителей Тюменской области, сообщает департамент труда и занятости.

Информационный проект "Выбери свою профессию" в раскрасках реализует редакция журнала "Агрофорум" не первый год. Он действовал за пределами Тюменской области как форма продвижения региона на выставках в России.

"Общественный совет при департаменте труда и занятости населения Тюменской области увидел социальную значимость проекта и поддержал его, так как раскраски о рабочих профессиях могут стать наглядным пособиям для воспитателей детских садов и учителей начальных классов общеобразовательных школ, общественников, волонтеров которые занимаются формированием новых подходов в профориентации", - отметил председатель общественного совета Федор Попов.

Проект проходит при информационной поддержке депутатов Тюменской областной думы. В него вошли работы детей специалистов службы занятости, которые были участниками областного конкурса детского рисунка "Папа, мама на работе". Напомним, что конкурс проводился в рамках празднования 25-летия службы занятости населения Тюменской области. Победителям и призерам вручили памятные дипломы и подарки.

О влиянии движения молодых профессионалов WorldSkills на кадровую проблему предприятия говорил член общественного совета, заместитель технического директора ООО "Автоград Капитал" Иван Покрышкин. Он поделился опытом подбора высококвалифицированных специалистов из участников конкурсного движения: "Готовя участников к чемпионатам "Молодые профессионалы", в качестве бонуса мы получили резко возросший интерес к профессии со стороны школьников. Раньше был недобор по нашим направлениям в учебные организации, а теперь у них пять человек на место".

Общественный совет принял решение о проведении встреч с представителями работодателей различных отраслей экономики для трансляции опыта ГК "Автоград" по участию в движении "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

Начальник отдела профориентации, профобучения и психологической поддержки департамента Ольга Васильева представила опыт регионов о подходах к созданию волонтерского движения по профессиональной ориентации и представила план развития такого движения в Тюменской области. Члены совета активно поддержали инициативу департамента и решили подготовить предложения по участию в волонтерском движении представителей работодателей, общественных организаций.

Соб. инф.