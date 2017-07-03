Сотрудников Госавтоинспекции наградили к профессиональному празднику

Фото ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. сотрудников ГИБДД Тюменской области отмечают профессиональный праздник 3 июля. Ежедневно порядок на дорогах региона обеспечивают более 100 человек, сообщил начальник УМВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов.

"Хочу поблагодарить ветеранов, которые продолжают передавать свой опыт коллегам, а также действующих инспекторов дорожной службы, которые обеспечивают безопасный и беспрепятственный проезд не только на трассах нашего региона, но и несут службу на Северном Кавказе. Поздравляю с профессиональным праздником вас и ваши семьи. Благодарю за работу", - обратился к подчиненным Юрий Алтынов на торжественной церемонии в честь профессионального праздника.

Руководитель ведомства отметил роль сотрудников Госавтоинспекции в задержании находящихся в розыске преступников и выявлении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

26 лет отдал работе в Госавтоинспекции инспектор полка ДПС Андрей Мулявин. На счету ветерана ГИБДД – помощь в спасении жизни ребенка.

"Родители не успевали довезти сына в больницу, мы помогли, оперативно доставили мальчика к медикам во вторую городскую больницу. Отец ребенка потом приходил и благодарил за помощь. А с сегодняшнего дня я на пенсии", - рассказал инспектор.

На заслуженный отдых Андрея Мулявина проводили наградой: Юрий Алтынов вручил ветерану медаль "За отличие в охране общественного порядка". Поздравления сотрудникам ГИБДД адресовали также представители Тюменской областной думы, администрации Тюмени и Общественной палаты Тюменской области.

"Вашу роль в жизни общества невозможно переоценить. Вы те, кто может предупредить беду и страдания людей. Желаю счастья вам и вашим близким", - сказал генерал-майор милиции в отставке Николай Белослудцев.

К празднику приурочено техническое пополнение дорожно-патрульной службы: сотрудники полка получили ключи от двух новых патрульных автомобилей "Форд", которые будут работать на дорогах Тюмени и Тюменского района.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Татьяна Ковалева