ФК "Тюмень" проведет последний домашний матч сезона с "КАМАЗом" 20 мая

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ФК "Тюмень" проведет последний домашний матч сезона с "КАМАЗом" из города Набережные Челны 20 мая. Начало игры на стадионе "Геолог" в 19 часов.

Как выяснил "Вслух.ру", команды уже встречались на выезде в пятом туре, в августе. Клуб из Татарстана тогда одержал победу с минимальным отрывом — 2:1. Тюменцам, которые не столь успешно выступают после зимнего перерыва, потребуется поддержка болельщиков.

Последний матч сезона "Тюмень" проведет на выезде с "Енисеем". На своем поле, в июле, наша команда обыграла соперника со счетом 1:0. 25 мая игра состоится в Красноярске.

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