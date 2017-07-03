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Первый матч "Тюмени" посетит нелюбимый судья Халка

19:03 03 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
fc-tyumen.ru

Новый сезон первенства России по футболу среди команд ФНЛ начнется 8 июля. ФК "Тюмень" возьмет старт дома матчем против "Балтики" из Калининграда, начало в 17 часов.

Лига объявила о судейских назначениях на поединки 1 тура. На "Геолог" пожалует бригада во главе с москвичом Алексеем Матюниным. Рефери – 35 лет. Свою карьеру он начал в далеком 2002 году и сейчас входит в когорту статусных судей. Уже пять сезонов Матюнин привлекается к работе в премьер-лиге. В прошлом рефери отсудил 11 матчей элиты и 16 в ФНЛ.

Интересно, что судья дважды пересекался в прошлом сезоне с "Тюменью" - в матчах против "Луча-Энергии" из Владивостока (0:0) и новосибирской "Сибири" (2:1), сообщает пресс-служба сибирского клуба. Алексей Матюнин славится своей строгостью – в 16 матчах ФНЛ он показал 54 желтых и пять красных карточек.

29 июня Матюнин отсудил матч квалификационного этапа Лиги Европы между черногорской "Младостью" и азербайджанским "Интером" (0:3, 6 предупреждений). Матюнин попал в скандал в 2015 году, когда обслуживал матч с участием "Зенита". Бразильская звезда Халк тогда обвинил судью в расистских оскорблениях. Арбитр все отрицал, предлагал пройти детектор лжи и парировал тем, что не знает английский язык на должном уровне.

Лайнсменами встречи "Тюмени" и "Балтики" станут москвичи Дмитрий Сафьян и Константин Шаламберидзе.

Теги: ФНЛ , футбол , ФК Тюмень

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