Пожароопасная обстановка в лесах региона остается стабильной

Фото ИА "Тюменская линия"

109 лесных пожаров на общей площади около 600 га произошло в Тюменской области с апреля по июль 2017 года.

Об этом сообщил директор регионального департамента лесного комплекса Владимир Артановский на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия". По его словам, это меньше средних пятилетних значений в полтора раза.

"Мы не можем сравнить их с данными 2016 года: тогда количество лесных пожаров было минимальным за всю историю региона. Вообще 2016 год признан аномально негоримым", - подчеркнул Владимир Артановский.

Снижение количества возгораний он связывает с активной работой лесных инспекторов и патрулированием лесов. Также роль сыграли погодные условия и запрет на посещение лесов на время особо опасного периода. Сейчас ситуация в лесах стабильная.

Евгения Шевцова