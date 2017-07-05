Для старшего поколения тюменцев открылась "Мобильная академия"

Фото: www.tsogu.ru/

"Мобильная академия" для пожилых людей открылась в Областном геронтологическом центре.

Как сообщает областной департамент социального развития, специальный образовательный курс для пенсионеров разработали специалисты компании МТС. Курс состоит из шести уроков и ориентирован на людей в возрасте старше 55 лет — новых пользователей смартфонов и планшетов.

На первом занятии пожилые люди узнали о том, как пользоваться мобильными устройствами на платформе Android. Познакомились с полезными приложениями для смартфона и планшета, правилами сетевой безопасности, навигацией и поиском информации в Глобальной сети, а также современными мессенджерами и социальными сетями, освоили электронную почту и популярные интернет-сервисы.

"Одним из элементов нашей деятельности является популяризация и вовлечение в процесс информационных технологий представителей старшего возраста для их успешной социальной адаптации", – прокомментировал руководитель филиала ПАО "МТС" в Тюменской области Андрей Стюрин.

На последующих занятиях слушатели "Мобильной академии" на практике узнают, как использовать популярные онлайн-сервисы, улучшающие качество жизни, позволяющие дистанционно оплачивать услуги связи и ЖКХ, покупать товары, продукты и лекарства, удаленно общаться с близкими, пользоваться возможностями порталов государственных услуг.

По завершении обучающей программы выпускники "Мобильной академии" получат от экспертов МТС дипломы и памятки для закрепления и самостоятельного развития навыков работы в сети.

Справки по телефону: (3452) 51-77-05, отдел по связям с общественностью областного геронтологического центра.