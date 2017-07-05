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Одиннадцать лет за повторную торговлю героином - приговор жительнице Тюмени

14:05 05 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

Женщину, повторно попавшуюся на торговле героином, осудили на 11 лет.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в 2008 году Ольга Иванова за покушение на незаконный сбыт героина была приговорена к девяти годам заключения. В январе 2016 года она условно-досрочно освободилась из мест лишения свободы и спустя год вновь попала в поле зрения правоохранителей.

В феврале 2017 года наркоторговка через тайник сбыла героин массой более 8 граммов. Мужчина поехал в аптеку за шприцами, и на ул. Щербакова в Тюмени был задержан.

В апреле женщина поместила в тайник свыше 115 граммов героина, который изъяли оперативники. Через несколько дней наркоторговку задержали, в сумке у нее находилось более 106 граммов героина, который изъяли. По решению суда Иванову заключили под стражу. В ее действиях установлен особо опасный рецидив.

Суд назначил Ивановой 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Теги: наркотики , суд

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