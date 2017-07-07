В Тюменской области применяют передовые технологии социального обслуживания

Фото ИА "Тюменская линия"

Передовые технологии и экспериментальные формы взаимодействия с детьми и семьей помогают повысить эффективность социального обслуживания в Тюменской области.

Об этом заявила начальник отдела по работе с семьей и детьми и профилактике семейного неблагополучия департамента социального развития региона Анастасия Захарова.

"Мы понимаем, что нельзя ограничиться формами соцобслуживания, которые регламентированы только законодательством. Тюменская область - регион продвинутый, экспериментальный, поэтому в учреждениях мы внедряем новые технологии, которые позволяют эффективнее оказывать существующие услуги", - отметила она.

Анастасия Захарова подчеркнула, что это касается не только социальных услуг. Работники учреждений помогают гражданам решать бытовые, правовые вопросы, оказывают экстренную помощь.

"Мы тесно работаем с другими ведомствами в сферах образования, здравоохранения, молодежной политики, спорта, развиваем сотрудничество с общественными организациями, бизнес-структурами. Нам важно, чтобы семья, которая к нам попала, получила комплексную помощь: содействие в трудоустройстве, лечение алкогольной зависимости, даже если это не входит в наши компетенции", - сказала она.

Отметим, что ежегодно в Тюменской области услугами учреждений социальной защиты пользуются около 500 тыс. жителей, в том числе 200 тыс. несовершеннолетних.

Евгения Шевцова