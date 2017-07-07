Подозреваемый в убийстве тюменец сам вызвал полицию на место преступления

Фото следственного комитета РФ

Уголовное дело по факту убийства женщины возбуждено в Тюмени.

Как сообщает следственное управление СКР по Тюменской области, вечером 4 июля в одной из комнат дома 243 на ул. Республики Тюмени обнаружен труп местной жительницы 1956 года рождения с колото-резаными ранениями груди и шеи.

По данным следствия установлено, что в этот день к женщине пришел знакомый и во время употребления спиртного между ними произошел конфликт. Подозреваемый, вооружившись ножом, нанес женщине многочисленные ранения. Смерть наступила на месте происшествия через непродолжительное время. После чего мужчина вышел на улицу, выбросил орудие преступления и вызвал сотрудников полиции.

32-летнему подозреваемому предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.