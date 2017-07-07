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В Сургуте фельдшер официально простила ударившего ее мужчину

16:45 07 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
hmao.sledcom.ru

Расследование уголовного дела об избиении фельдшера скорой медицинской помощи в феврале 2017 года завершено в Сургуте.

Факты насилия в отношении медицинских работников находятся под особым вниманием следственных органов СКР. 13 февраля 2017 года ряд СМИ опубликовал информацию об избиении женщины-фельдшера скорой медицинской помощи в Сургуте. По данному факту следователи следственного управления СК РФ по Югре возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои, совершенные из хулиганских побуждений), напоминает пресс-служба ведомства.

Установлено, что бригада скорой медицинской помощи в составе двух фельдшеров, в ночь на 13 февраля прибыла в одну из квартир по ул. 30 лет Победы по вызову о необходимости оказания медицинской помощи женщине. Затем в квартиру вошел находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина, который стал снимать происходившее на камеру своего мобильного телефона. После замечания фельдшера мужчина ударил ее кулаком в лицо, а затем по затылочной части головы.

На завершающей стадии следствия от подозреваемого поступило ходатайство о прекращении в отношении него уголовного преследования по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ, согласно которой суд вправе прекратить уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

При рассмотрении ходатайства установлено, что подозреваемый не судим, принес извинения потерпевшей, таким образом загладил причиненный преступлением вред. Потерпевшая приняла извинения и не возражала против прекращения в отношении подозреваемого уголовного преследования.

Учитывая данные обстоятельства, следователь ходатайствовал перед судом о прекращении уголовного дела и применении к подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Мировым судьей ходатайство следователя было удовлетворено.

Теги: нападение , фельдшеры , Сургут , следственный комитет

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