"Кофейную кантату" Баха оркестр исполнит без дирижера

Фото ИА "Тюменская линия"

Единственной декорацией в "Кофейной кантате" Иоганна Себастьяна Баха станет кофе. Об интригующей постановке московского театра "Геликон-опера" рассказали на пресс-конференции, посвященной фестивалю "Лето в Тобольском кремле – 2017".

"Бах писал это сочинение на заказ – это была рекламная акция. Декорацией в этом спектакле служит только кофе. Артисты во время кантаты будут учить правильно варить кофе", - пояснил дирижер театра "Геликон-опера" Валерий Кирьянов.

Ведущая роль в постановке у вокалиста и оркестра. Главный дирижер Тюменского симфонического оркестра Евгений Шестаков рассказал, что музыканты выступят малым составом, как и было в середине XVIII века: струнные, скрипки, альт, виолончель, контрабас, флейта и рояль.

"Самое важное и самое любопытное – я специально пойду и послушаю – оркестр будет играть без дирижера", - заинтриговал Евгений Шестаков.

Директор Тюменской филармонии Андрей Чувашов считает, что "Кофейная кантата" - это нетривиальный проект. Первоначально спектакль хотели показать камерно, в ресторане. Организаторы отказались от этой идеи, решив, что представление должно увидеть как можно больше поклонников классической музыки. Но специфика кантаты все же обязывает проводить ее в камерном салонном антураже, считает Андрей Чувашов. Как сообщала ранее ИА "Тюменская линия", "Кофейную кантату" Иоганна Себастьяна Баха исполнят в мраморном зале ДК "Нефтяник" 14 июля, начало в 21 час.

Ирина Ромашкина