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"Кофейную кантату" Баха оркестр исполнит без дирижера

16:56 07 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Единственной декорацией в "Кофейной кантате" Иоганна Себастьяна Баха станет кофе. Об интригующей постановке московского театра "Геликон-опера" рассказали на пресс-конференции, посвященной фестивалю "Лето в Тобольском кремле – 2017".

"Бах писал это сочинение на заказ – это была рекламная акция. Декорацией в этом спектакле служит только кофе. Артисты во время кантаты будут учить правильно варить кофе", - пояснил дирижер театра "Геликон-опера" Валерий Кирьянов.

Ведущая роль в постановке у вокалиста и оркестра. Главный дирижер Тюменского симфонического оркестра Евгений Шестаков рассказал, что музыканты выступят малым составом, как и было в середине XVIII века: струнные, скрипки, альт, виолончель, контрабас, флейта и рояль.

"Самое важное и самое любопытное – я специально пойду и послушаю – оркестр будет играть без дирижера", - заинтриговал Евгений Шестаков.

Директор Тюменской филармонии Андрей Чувашов считает, что "Кофейная кантата" - это нетривиальный проект. Первоначально спектакль хотели показать камерно, в ресторане. Организаторы отказались от этой идеи, решив, что представление должно увидеть как можно больше поклонников классической музыки. Но специфика кантаты все же обязывает проводить ее в камерном салонном антураже, считает Андрей Чувашов. Как сообщала ранее ИА "Тюменская линия", "Кофейную кантату" Иоганна Себастьяна Баха исполнят в мраморном зале ДК "Нефтяник" 14 июля, начало в 21 час.

Ирина Ромашкина

Теги: Тюменский симфонический оркестр , концерты , ДК Нефтяник , Лето в Тобольском кремле , Евгений Шестаков , Андрей Чувашов

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