up

8.07.2017 суббота

EUR 68.947

USD 60.3792

В Тюмени 16..18 С 1 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Российские ученые создали генную терапию для лечения гипертонии

12:19 08 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.medicalscandinavia.com

Биологи из Новосибирска впервые применили генную терапию для снижения давления у крыс, страдающих от гипертонии, понизив его на 2-3 недели после всего одного приема лекарства, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Biochemistry.

"Нанокомпозиты, которые мы использовали, содержат ДНК-фрагменты, направленные на определенные гены, участвующие в развитии гипертонии. Оказалось, что введение в брюшную полость или ингаляция этих препаратов понижает артериальное давление, причем на довольно длительный срок, в отличие от стандартных препаратов, которые надо принимать каждый день", — рассказывает Ася Левина из Новосибирского государственного университета.

По статистике ВОЗ, болезни сердца и сосудов, в том числе инфаркты, инсульты и хроническая сердечная недостаточность, являются главной причиной смерти людей в мире. Каждый год от них умирает около 17 млн человек, и одной из главных причин развития этих болезней остается гипертония, развивающаяся из-за неправильного питания, сидячего образа жизни и вредных привычек.

Левина и ее коллеги из НГУ и институтов РАН, экспериментируя с так называемыми олигонуклеотидами – короткими цепочками ДНК из 10-20 "букв"-нуклеотидов, создали принципиально новый метод борьбы с гипертонией, позволяющий избавиться от высокого давления в сосудах на очень длительный срок.

Подобные цепочки, как относительно недавно выяснили ученые, могут заметным образом менять работу генов человека или животных, повышая или понижая их активность. Это натолкнуло российских биологов на мысль, что олигонуклеотиды можно использовать для борьбы с гипертонией, меняя работу генов, управляющих расширением и сужением стенок кровеносных сосудов.

Руководствуясь этой идеей, команда Левиной синтезировала большое количество олигонуклеотидов, взаимодействующих с геном ACE1. Данный участок ДНК, как объясняют ученые, отвечает за синтез белка ангиотензина, выделение которого в кровоток приводит к сужению сосудов и повышению давления. Соответственно, блокировка или ограничение его работы приведет к тому, что давление упадет или не будет расти выше определенного уровня при повышении нагрузки или стресса.

Ученые проверили эту идею, присоединив цепочки олигонуклеотидов, подавляющим работу ACE1, к наночастицам из оксида титана, способным проникать внутрь клеток, и ввели их в организм нескольких крыс, выведенных в Институте цитологии и генетики СО РАН специально для изучения гипертонии. Эти животные, как отмечают ученые, начинают страдать от высокого давления даже при малейшем повышении уровня стресса, что во многом имитирует то, как "работает" гипертония в организме многих пожилых людей.

Как показали опыты, наночастицы успешно справились с задачей и избавили грызунов от гипертонии на несколько недель. Что интересно, наночастицы и олигонуклеотиды можно вводить в организм не только при помощи уколов, но и через ингалятор, что делает такое лекарство заметно более удобным для пациентов. Ученые подчеркивают, что все это пока является плодом лабораторных исследований и появления подобных средств в аптеках стоит ожидать не раньше чем через несколько лет, когда подобная генная терапия пройдет все клинические тесты и испытания на животных.

Теги: исследования , гипертония , медицина

Последние новости

14:28 Пять человек пострадали на дорогах Тюменской области в минувшую пятницу
14:01 В Увате построят сквер Нефтяников
13:43 Тюменцев приглашают на соленые озера в Бердюжском районе
13:27 МЧС отстояло свыше двух тысяч населенных пунктов от природных пожаров в 2017 году
13:04 Ярково встречает областной Сабантуй
12:52 Тюменские студенты поработают на Ямале
12:19 Российские ученые создали генную терапию для лечения гипертонии
11:40 Правительство утвердило концепцию единого интернет-ресурса с данными о гражданах России
11:14 Опережающее профессиональное обучение доступно в Тюменской области
10:41 Тюменцев приглашают сдать стеклянные бутылки
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев пожелал семьям региона любви, гармонии и счастья

Владимир Якушев вручил награды жителям Упоровского района

У Упоровского района есть серьезный потенциал для роста, считает Владимир Якушев

Политика

Владимир Путин уволил восемь генералов из МВД, МЧС и ФСИН

Сергей Корепанов: особое внимание в области уделено решению жилищных вопросов бюджетников и молодых семей

Иван Квитка: предварительное голосование позволяет определять кандидатов, которых поддерживают избиратели

Экономика

Тюменцев приглашают на соленые озера в Бердюжском районе

На Ямале проектируют и строят одиннадцать школ

Клуб клиентов Альфа-Банка помогает заявить о себе на всю страну

Общество

Пять человек пострадали на дорогах Тюменской области в минувшую пятницу

В Увате построят сквер Нефтяников

МЧС отстояло свыше двух тысяч населенных пунктов от природных пожаров в 2017 году

Спорт

Тюменский футбольный клуб не осилил зарплаты опытных нападающих

Капитаном "Тюмени" стал уроженец Германии

Тюменка добилась серебряного успеха в Подмосковье

Происшествия

На Ямале спасатель вытащил водителя из тонувшего авто

В Нефтеюганске расследуют налоговое преступление

В Сургуте фельдшер официально простила ударившего ее мужчину
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+