Упоровский район отмечает 85-летний юбилей

фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

85-летний юбилей отмечает Упоровский район 8 июля.

Торжественные мероприятия начались 7 июля с рабочей поездки губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Он заложил первый камень в основание завода по переработке картофеля в Упорово и вручил награды жителям района.

8 июля проходят народные гулянья и культурно-массовые мероприятия. Праздник начался с церемонии возложения цветов к мемориалу Славы и Вечному огню. Жители и гости почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и в локальных вооруженных конфликтах.

На стадионе Центральный прошло праздничное театрализованное представление, перед которым заместитель губернатора Евгений Зоболотный, глава района Леонид Сауков и депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов наградили отличившихся жителей района.

Много посетителей собрала выставка "Будущее района глазами молодежи" и ярмарка достижений местных товаропроизводителей.

В честь юбилея прошли открытие соревнования по картингу и праздничный концерт с участием тюменской певицы Жанны Прохорихиной и и автора исполнителя Владислава Агафонова с ансамблем "Лейся песня International".

Завершится праздник фейерверком и вечерней дискотекой.