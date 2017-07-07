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Владимир Якушев вручил награды жителям Упоровского района

16:12 07 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru/

Четыре жителя Упоровского района удостоены высоких региональных наград в связи с 85-летним юбилеем муниципалитета. Благодарности и благодарственные письма за успехи в труде упоровцам вручил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

За заслуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области благодарность объявлена оператору газовой котельной муниципального унитарного предприятия "Районное коммунальное хозяйство-2" Александру Устюжанину.

​За заслуги в сфере образования и воспитания подрастающего поколения благодарности губернатора удостоены старший воспитатель отделения дошкольного образования Масальской средней школы Анна Кириллова и преподаватель Упоровской детской школы искусств" Ольга Красивина.

За заслуги в отрасли сельского хозяйства благодарность губернатора объявлена прорабу закрытого акционерного общества "Нива-Агро" Людмиле Холстининой.

"У Упоровского района богатая история и хорошие перспективы. Но в первую очередь мы должны говорить о людях. Все изменения к лучшему, которые происходят на упоровской земле, были бы невозможны, если бы не жители района. Представители самых разных профессий своим трудом укрепляют свой муниципалитет. Мы гордимся вашими успехами. Особая благодарность за труд и любовь к родной земле - нашим заслуженным ветеранам", - обратился губернатор к жителям района Владимир Якушев на торжественной встрече с упоровцами, которая прошла в районном Доме культуры.

В преддверии всероссийского Дня семьи, любви и верности глава региона вручил награды шести супружеским парам, отметившим 60-летнюю и 50-летнюю годовщины свадеб.

За сохранение семейных ценностей и традиций и в связи с 60-летием со дня заключения брака юбилейной медалью и благодарственным письмом губернатора Тюменской области поощрены супруги Анатолий Трофимович и Нина Павловна Коробейниковы.

​В связи с 50-летием свадьбы юбилейной медалью и благодарственным письмом губернатора Тюменской области награждены супруги Георгий Павлович и Антонида Федоровна Красивины, Дмитрий Сергеевич и Евгения Анипсеевна Деденёвы, Александр Яковлевич и Лидия Геннадьевна Толстых, Владимир Михайлович и Татьяна Петровна Ямавы, Евгений Васильевич и Галина Федоровна Турнаевы.

"Семья - это самое важное в жизни человека. Родные люди дарят нам любовь и счастье, поддержку и понимание. Когда человек счастлив в семье, у него ладятся и все другие дела. Крепкие семьи всегда были и остаются надежной опорой для Родины. В таких семьях воспитываются дети, которым завтра предстоит взять на себя ответственность за наш регион, за нашу страну", - подчеркнул Владимир Якушев

Евгений Бабенко

Теги: награждение , Владимир Якушев , Упоровский район , День семьи любви и верности
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