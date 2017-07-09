Папа римский Франциск запретил причащаться безглютеновым хлебом

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Запрет использовать хлеб без глютена для таинства причастия, составленное по просьбе папы Франциска, опубликовал Ватикан для епископов католической церкви, сообщает ИА "Интерфакс" со ссылкой на BBC News.

По мнению Ватикана, в хлебе должно быть достаточно белка, чтобы его можно было испечь без добавок. По словам кардинала Роберта Сары, новые правила необходимы, поскольку продукты для таинства часто покупаются в супермаркетах и через Интернет. К глютену относится группа белков в злаках, которые вызывают аллергию у некоторых людей.

Вино должно быть приготовлено естественным способов из свежего винограда. Оно не должно содержать примесей. При этом допускается использование генетически модифицированных продуктов.

По христианским верованиям, хлеб и вино во время евхаристии превращаются в тело и кровь Иисуса Христа, который пожертвовал собой для искупления грехов человечества. Сейчас в мире около 1 млрд. 200 млн человек причисляют себя к Римско-Католической церкви, дополняет "Интерфакс".