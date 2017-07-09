up

9.07.2017 воскресенье

EUR 68.947

USD 60.3792

В Тюмени 18..20 С 1 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Еще два самолета-амфибии дополнят авиапарк Сибирского регионального центра МЧС России

14:40 09 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
авиару.рф

Два самолета Бе-200RSS дополнили авиапарк Сибирского регионального центра МЧС России. Они поступят в распоряжение спасателей до конца 2017 года, сообщает пресс-служба ведомства. 

Авиационная группировка Сибирского регионального центра МЧС России в настоящий момент состоит из двух самолетов-амфибий Бе-200, вертолетов Ми-26 и Ми-8. Пополнение новой техникой существенно повысит эффективность при тушении пожаров, а также сделает возможной переброску большего количества сил к месту ЧС в максимально сжатые сроки. 

Таким образом в Красноярском комплексном авиационно-спасательном центре будут базироваться четыре самолета-амфибии. Машины используют для защиты населенных пунктов и социальной инфраструктуры от природных пожаров в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке.

Самолет-амфибия Бе-200, признаны одними из самых эффективных в мире в борьбе с природными пожарами. В режиме глиссирования на открытых водоемах он наполняет свои баки 12 тоннами воды и осуществляет сброс огнегасящей жидкости на очаги пожаров. Значительные преимущества воздушного судна при пожаротушении состоят в высокой скороподъемности судна и высокой скорости полета, способности сбрасывать воду как "залпом", так и последовательным открытием створок водяных баков, возможности работать в ограниченном пространстве, например, в горных или труднодоступных районах, при наличии препятствий. Кроме того, для мониторинга и обнаружения очагов природных пожаров самолет оснащен тепловизором, который сканирует изображение земной поверхности в инфракрасном диапазоне.

Самолеты Бе-200 под управлением опытных экипажей МЧС России зарекомендовали себя как в России, так и за его пределами. Ранее экипажи чрезвычайного ведомства тушили пожары в Израиле, Сербии, Португалии и Индонезии.

Теги: Сибирский региональный центр МЧС России , ГУ МЧС России

Последние новости

15:31 Петр Толстой: нет ничего страшнее вражды на религиозной почве, история это доказывала не раз
15:09 Награды Грушинского фестиваля привезли тюменские барды
14:40 Еще два самолета-амфибии дополнят авиапарк Сибирского регионального центра МЧС России
14:14 Студенты сдали выпускные экзамены по стандартам Worldskills
13:57 Врачи рекомендуют тюменцам не пренебрегать онкоскринингами
13:18 Житель Заводоуковска спас жизнь семилетнему мальчику
12:43 Водителей региона предупреждают об ограничении движения на тюменских трассах
12:35 Папа римский Франциск запретил причащаться безглютеновым хлебом
12:07 При помощи портала "Тюмень-наш дом" горожане решили более двухсот вопросов
11:55 Наводнение в Японии усиливается
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

У рыбной отрасли Тюменской области хорошее будущее, считает Владимир Якушев

Владимир Якушев: почтовики выполняют важную социальную миссию и внедряют современные технологии

Владимир Якушев пожелал семьям региона любви, гармонии и счастья

Политика

Владимир Путин уволил восемь генералов из МВД, МЧС и ФСИН

Сергей Корепанов: особое внимание в области уделено решению жилищных вопросов бюджетников и молодых семей

Иван Квитка: предварительное голосование позволяет определять кандидатов, которых поддерживают избиратели

Экономика

Тюменцев приглашают на соленые озера в Бердюжском районе

На Ямале проектируют и строят одиннадцать школ

Клуб клиентов Альфа-Банка помогает заявить о себе на всю страну

Общество

Петр Толстой: нет ничего страшнее вражды на религиозной почве, история это доказывала не раз

Награды Грушинского фестиваля привезли тюменские барды

Еще два самолета-амфибии дополнят авиапарк Сибирского регионального центра МЧС России

Спорт

1:2 – ФК "Тюмень" терпит поражение на старте сезона

Тюменский футбольный клуб не осилил зарплаты опытных нападающих

Капитаном "Тюмени" стал уроженец Германии

Происшествия

На Ямале спасатель вытащил водителя из тонувшего авто

В Нефтеюганске расследуют налоговое преступление

В Сургуте фельдшер официально простила ударившего ее мужчину
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+