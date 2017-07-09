Еще два самолета-амфибии дополнят авиапарк Сибирского регионального центра МЧС России

авиару.рф

Два самолета Бе-200RSS дополнили авиапарк Сибирского регионального центра МЧС России. Они поступят в распоряжение спасателей до конца 2017 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Авиационная группировка Сибирского регионального центра МЧС России в настоящий момент состоит из двух самолетов-амфибий Бе-200, вертолетов Ми-26 и Ми-8. Пополнение новой техникой существенно повысит эффективность при тушении пожаров, а также сделает возможной переброску большего количества сил к месту ЧС в максимально сжатые сроки.

Таким образом в Красноярском комплексном авиационно-спасательном центре будут базироваться четыре самолета-амфибии. Машины используют для защиты населенных пунктов и социальной инфраструктуры от природных пожаров в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке.

Самолет-амфибия Бе-200, признаны одними из самых эффективных в мире в борьбе с природными пожарами. В режиме глиссирования на открытых водоемах он наполняет свои баки 12 тоннами воды и осуществляет сброс огнегасящей жидкости на очаги пожаров. Значительные преимущества воздушного судна при пожаротушении состоят в высокой скороподъемности судна и высокой скорости полета, способности сбрасывать воду как "залпом", так и последовательным открытием створок водяных баков, возможности работать в ограниченном пространстве, например, в горных или труднодоступных районах, при наличии препятствий. Кроме того, для мониторинга и обнаружения очагов природных пожаров самолет оснащен тепловизором, который сканирует изображение земной поверхности в инфракрасном диапазоне.

Самолеты Бе-200 под управлением опытных экипажей МЧС России зарекомендовали себя как в России, так и за его пределами. Ранее экипажи чрезвычайного ведомства тушили пожары в Израиле, Сербии, Португалии и Индонезии.