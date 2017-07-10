up

10.07.2017 понедельник

EUR 68.947

USD 60.3792

В Тюмени 17..19 С 1 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Политика

Рейтинг "Единой России" растет

10:41 10 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
er.ru

Число россиян, которые отдали бы свой голос за "Единую Россию" на выборах в Государственную думу, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, выросло за год на 8%.

Таковы данные опроса "Левады-Центра", проведенного в июне. Социологи отмечают, что если в июне 2016 года за партию, председателем которой является глава правительства РФ Дмитрий Медведев, были готовы проголосовать 55% респондентов, то в июне 2017 года количество потенциальных избирателей, намеренных сделать выбор в пользу "Единой России", составляет 63%.

При этом "Левада-Центр" отмечает, что рейтинги остальных партий снизились либо остались без изменений, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Рост доверия к "Единой России" – закономерный результат работы партии, считает директор Тюменского областного государственного института развития регионального образования  Ольга Ройтблат.

"Возросшая поддержка "Единой России" связана с тем, что эта партия делает конкретные дела, а не просто говорит и критикует. На протяжении многих лет претворяются в жизнь партийные проекты в самых разных сферах, в том числе и в образовании. При содействии "Единой России" создана и работает уже около 10 лет общественная организация "Всероссийское педагогическое собрание". Она объединяет 420 тысяч педагогов по всей стране, которые получают больше возможностей для обмена опытом, решения актуальных проблем, выявления и внедрения инновационных технологий в образовательный процесс. В Тюменской области педагогическое собрание активно поддерживает региональное отделение "Единой России", и за время существования общественной организации удалось многое сделать", – отметила Ольга Ройтблат.

Соб. инф.

Теги: Единая Россия , рейтинг , Ольга Ройтблат , образование , ТОГИРРО

Последние новости

12:42 Владимир Якушев: больницы в Ялуторовске и Заводоуковске будут отремонтированы
12:31 На Ямале немецкий гость переплывет Обь
12:20 Тоболяков наказали за продажу алкоголя подросткам
12:09 Из перечня необходимых документов исключен полис ОСАГО
11:58 Юная пассажирка получила травму в столкновении автобуса и легкового автомобиля на улице Пермякова Фото
11:47 Сургутянин сбывал фальшивки в тюменских магазинах
11:36 На Ямале выберут лучшего каменщика
11:25 Альфа-Банк удвоит объемы кредитования малого бизнеса в Тюмени
11:14 День семьи, любви и верности отметили в тобольском музее-заповеднике Фото
11:03 Тюменская область - территория профориентации для школьников
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: больницы в Ялуторовске и Заводоуковске будут отремонтированы

У рыбной отрасли Тюменской области хорошее будущее, считает Владимир Якушев

Владимир Якушев: почтовики выполняют важную социальную миссию и внедряют современные технологии

Политика

Рейтинг "Единой России" растет

Владимир Путин уволил восемь генералов из МВД, МЧС и ФСИН

Сергей Корепанов: особое внимание в области уделено решению жилищных вопросов бюджетников и молодых семей

Экономика

Тюменцев приглашают на соленые озера в Бердюжском районе

На Ямале проектируют и строят одиннадцать школ

Клуб клиентов Альфа-Банка помогает заявить о себе на всю страну

Общество

На Ямале немецкий гость переплывет Обь

Тоболяков наказали за продажу алкоголя подросткам

Из перечня необходимых документов исключен полис ОСАГО

Спорт

Все теннисные призы забрали тюменцы

Корепанов помог сибирякам победить на Урале

Тюменский шахматист покинул Корсику после победы

Происшествия

Юная пассажирка получила травму в столкновении автобуса и легкового автомобиля на улице Пермякова

Сургутянин сбывал фальшивки в тюменских магазинах

На Ямале спасатель вытащил водителя из тонувшего авто
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+