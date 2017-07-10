Рейтинг "Единой России" растет

er.ru

Число россиян, которые отдали бы свой голос за "Единую Россию" на выборах в Государственную думу, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, выросло за год на 8%.

Таковы данные опроса "Левады-Центра", проведенного в июне. Социологи отмечают, что если в июне 2016 года за партию, председателем которой является глава правительства РФ Дмитрий Медведев, были готовы проголосовать 55% респондентов, то в июне 2017 года количество потенциальных избирателей, намеренных сделать выбор в пользу "Единой России", составляет 63%.

При этом "Левада-Центр" отмечает, что рейтинги остальных партий снизились либо остались без изменений, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Рост доверия к "Единой России" – закономерный результат работы партии, считает директор Тюменского областного государственного института развития регионального образования Ольга Ройтблат.

"Возросшая поддержка "Единой России" связана с тем, что эта партия делает конкретные дела, а не просто говорит и критикует. На протяжении многих лет претворяются в жизнь партийные проекты в самых разных сферах, в том числе и в образовании. При содействии "Единой России" создана и работает уже около 10 лет общественная организация "Всероссийское педагогическое собрание". Она объединяет 420 тысяч педагогов по всей стране, которые получают больше возможностей для обмена опытом, решения актуальных проблем, выявления и внедрения инновационных технологий в образовательный процесс. В Тюменской области педагогическое собрание активно поддерживает региональное отделение "Единой России", и за время существования общественной организации удалось многое сделать", – отметила Ольга Ройтблат.

Соб. инф.