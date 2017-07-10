Серебристые облака стали причиной необычных вспышек в космосе

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Более 800 необычных вспышек зафиксировали оптические приборы с расстояния около 2 млн км в атмосфере Земли.

Долгое время их природа была неизвестна. Только в 2016 году после тщательного анализа исследователи NASA предположили, что причина вспышек - отражение солнечных лучей от кристаллов льда в верхних слоях земной атмосферы.

Из подобных мелких ледяных кристаллов состоят так называемые серебристые облака - самые высокие облака в атмосфере Земли. Они образуются в мезосфере на высоте от 75 до 85 км. Увидеть их можно в определенное время года в сумерках: за час до восхода или спустя час после захода Солнца.

В северном полушарии серебристые облака появляются с мая по сентябрь. Свое название они получили благодаря оптическому эффекту – на темном небе они выглядят очень яркими из-за солнечной подсветки. Оптическая плотность таких облаков очень мала, поэтому иногда через них видны даже звезды, сообщает центр ФОБОС.