В Тобольске начал работу детский баскетбольный лагерь "Ирбис"

фото Тобольской промплощадки

Летняя профильная смена детского баскетбольного лагеря "Ирбис" открылась в Тобольске. Проект реализует детско-юношеская спортивная школа №2 при поддержке благотворительной программы СИБУРа "Формула хороших дел".

Более 60 детей и подростков от 9 до 15 лет в течение трех недель будут оттачивать технику игры в баскетбол и заниматься общей физической подготовкой с использованием современного спортивного инвентаря. Кроме того, для участников организована насыщенная культурно-развлекательная программа. В конце смены пройдет спартакиада лагеря и серия баскетбольных матчей в двух возрастных группах.

Тренер-преподаватель ДЮСШ №2 Евгений Халангот рассказал, что в смену подобрали четыре отряда детей разного возраста. "Это нужно для того, чтобы молодые спортсмены смотрели на старших товарищей, обменивались опытом, перенимали технические навыки, становились сплоченной командой. Все это сделано благодаря благотворительной программе "Формула хороших дел". Кроме того, при финансовой поддержке компании СИБУР мы заявили сборную команду юношей 2000-2002 года рождения во всероссийские соревнования детско-юношеской баскетбольной лиги. Это огромный шаг для детского баскетбола в нашем городе, ведь команда будет состоять только из тобольских воспитанников", - отметил он.

По словам главного эксперта "СИБУР Тобольска" по связям с государственными органами Елены Бельской, СИБУР уделяет большое внимание развитию спорта в регионах, в частности – баскетбола. "Проект летнего баскетбольного лагеря идеально вписался в межрегиональную программу Компании по развития баскетбола. Многих из ребят, которых вижу сейчас, я знаю, и слежу за их успехами и спортивными достижениями", - сказала она.

Проект направлен на создание благоприятных условий для повышения уровня спортивных показателей спортсменов, популяризацию баскетбола и здорового образа жизни, сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки.