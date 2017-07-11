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Ольга Швецова: обсудили с Валентиной Матвиенко широкий спектр вопросов

09:43 11 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТРО партии "Единая Россия"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела рабочую встречу с членами и экспертами Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.

Она дала высокую оценку деятельности палаты и сообщила, что многие идеи и предложения молодых депутатов стали региональными и федеральными законами. Члены палаты активно участвуют в экспертной оценке законопроектов, и мониторинге действующей национальной правовой базы, на регулярной основе взаимодействуют с профильными комитетами СФ.

Валентина Матвиенко считает, что необходимо принять федеральный закон о молодежной политике. Опыт регионов ляжет в его основу.

По ее словам, документ должен быть взвешенным и решающим ключевые проблемы в этой сфере. Валентина Матвиенко отметила, что в парламент варианты этого закона вносились неоднократно, однако законодатели их отклоняли из-за отсутствия конкретики и соответствующей правовой базы.

Над новой версией документа активно работает экспертный совет при комитете Совета Федерации по социальной политике совместно с Палатой молодых законодателей. Сенаторы готовы оказать им всевозможную поддержку в этом вопросе, подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что в марте 2018 года состоятся выборы президента России: "Страна вступает в избирательный цикл. Задача всех органов власти: обеспечить легитимность, прозрачность выборов, повысить доверие наших граждан к выборам, чтобы президентская кампания способствовала сплочению, а не раздору в российском обществе".

На встрече молодые законодатели поднимали актуальные темы, в том числе касающиеся экологии. Председатель Собрания депутатов Саткинского муниципального района Челябинской области Николай Бурматов напомнил, что несколько лет назад в Бюджетном кодексе России было закреплено функционирование дорожных фондов. Средства данных фондов являются целевыми. В свое время подобные целевые фонды работали и в сфере экологии. Теперь существует плата предприятий за неблагоприятное воздействие на окружающую среду, однако расходование данных средств не носит целевой характер. Муниципальное сообщество предлагает возродить деятельность экологического фонда.

Отметим, что в марте 2017 года на первом форуме молодых политиков на Южном Урале представители Тюменской и Челябинской областей уже поднимали вопросы экологии и искали эффективные пути решения проблем. Тогда от Тюменской области на форуме работала координатор Палаты молодых законодателей при Совете Федерации в УФО, депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова. Она принимала участие во встрече в Москве.

"Формат работы "актуальное предложение – ответ" оказался очень конструктивным,  - отметила Ольга Швецова. - Палата молодых законодателей – это команда инициативных людей, которые стремятся привнести позитивные изменения в жизнь страны. Удалось обсудить широкий спектр вопросов, причем касающихся не только молодежной политики".

Были затронуты темы передачи земель курортов (как варианта особо охраняемых территорий) из федеральной собственности муниципальным образованиям, улучшения качества жизни инвалидов и др.

Участники встречи не могли обойти такой вопрос как помощь молодым семьям. В стране действует федеральная программа "Молодой семье – доступное жилье", также в каждом регионе существуют свои меры поддержки.

Ольга Швецова рассказала: "В Тюменской области за последние 10 лет количество молодых семей увеличилось в 3,5 раза, это говорит о более стабильном положении в социально-экономической сфере региона, об участии семей в федеральных и региональных программах, о возможности и желании семей пользоваться бюджетными средствами, брать займы, ипотеки".

Депутат добавила, что в области реализуется проект партии "Единая Россия" "Дом для молодой многодетной сельской семьи", в рамках которого строится жилье на личные деньги в том числе депутатов разного уровня. Кроме того, в регионе действует партийный проект "Создавая будущее", пропагандирующий семейные ценности.

Во встрече приняли участие председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, член этого комитета СФ Татьяна Лебедева, член комитета СФ по науке, образованию и культуре Олег Казаковцев, член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин, председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Виктор Конопацкий, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Соб. инф.

Теги: облдума , молодежь , молодые семьи , экология , Валентина Матвиенко , выборы , Единая Россия , Ольга Швецова

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