Новую школу построят в Заводоуковске. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на пресс-конференции в с. Упорово.
"Готовится проектно-сметная документация для строительства новой школы в Заводоуковске. В проект бюджета Тюменской области на 2018-2020 годы заложены средства на строительство", - сообщил Владимир Якушев.
По словам губернатора, в Тюменской области продолжается активная реализация программы ремонта сельских школ.
"В этой работе принимают участие все муниципалитеты. Ремонт и реконструкция школ, приведение их в нормативное состояние - повседневная забота муниципальных властей, которые должны своевременно разрабатывать проектно-сметную документацию и подавать убедительные заявки на финансирование из областного бюджета", - отметил Владимир Якушев.
Отметим, что, по словам директора областного образования и науки Алексея Райдера, количество школьников в Тюменской области из года в год увеличивается, нагрузка на школы постоянно растет. "В 2017 году количество первоклассников в регионе увеличится на 2,5 тысячи", - добавил Алексей Райдер.
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