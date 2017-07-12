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Вкусно по-тобольски: "Сибирский разносол" приготовил сюрпризы

12:38 12 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

Гастрономический фестиваль "Сибирский разносол" подготовил множество сюрпризов для гостей и туристов. 

15 и 16 июля на Красной площади Тобольского кремля соберутся тюменские и тобольские рестораторы, местные производители и ремесленники.

Гостей фестиваля ждет уникальное меню: от мороженого с олениной до пельменей из гуся и утки, также для гостей будут работать торговые ряды с множеством сюрпризов: изготовление четырехметровой колбасы, фаршированные яйца, мясо оленины и конины, новый сорт тобольского сыра, 25-литровая кадушка малосольных огурцов, а также пруд, в котором каждый сможет поймать себе свежую сибирскую рыбу.

На мастер-классах от профессиональных шеф-поваров гостей научат готовить блюда по старинным рецептам: пряники, сибирское мороженое, хачапури на углях, пироги с яблоком и брусникой. В горнице мастеров можно будет по-настоящему окунуться в атмосферу былых времен: расписать деревянные ложки и изделия из глины, заняться резьбой по дереву, валянием из шерсти, изготовлением куклы-оберега. Русские народные игры, богатырские забавы и кукольный театр – жителей и гостей области ждет гулянье в лучших старорусских традициях. Прекрасным завершением первого дня станет фаер-шоу.

Во второй день продолжат работать кафе и рестораны, поварская школа и мастерские, также гости смогут поучаствовать в концертно-игровой программе, например, победитель конкурса на лучший рецепт кваса получит телефон, а лучшие в семейном конкурсе "Большие сибирские гонки" главный приз - электромобиль от ООО "УК Умка бэби".

Посмотреть подробную программу и зарегистрироваться на конкурсы можно на сайте сибирскийразносол.рф. 

Напомним, фестиваль "Сибирский разносол" проводится впервые в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел" компании СИБУР, которая направлена на создание комфортной и благоприятной для жителей городской среды. Программа фестиваля также будет совмещена с выступлениями звезд мирового уровня ежегодного фестиваля на традиционном музыкальном фестивале искусств "Лето в Тобольском кремле".

Теги: тюменские товаропроизводители , Тобольск , гастрономический фестиваль

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