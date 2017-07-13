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Порт Сабетта принял более пятидесяти международных морских и авиарейсов

16:10 13 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
utu.customs.ru

32 прибытия и 18 убытий морских судов загранплавания зарегистрировано в порту Сабетта в первом полугодии 2017 года.

Как сообщает пресс-служба Ямало-Ненецкой таможни, товарооборот за это время составил 2256,67 млн долларов США, грузооборот –  более 120 тыс. тонн, оформлено 356 деклараций на товары.

Напомним, порт Сабетта обеспечивает навигацию в течение всего года по Северному морскому пути. Основная доля грузов ввозится в рамках проекта "Ямал СПГ". В акваторию порта заходят суда из Китая, Бельгии, Германии, Египта, Кореи, США, Финляндии, Испании, а также российских портов. В период летней навигации планируется принять еще 10 морских судов для дальнейшей транспортировки груза в Тобольск.

В воздушном пункте пропуска Сабетта с начала года принято 27 международных авиарейсов, отправлено девять. Воздушные суда прибывали из Китая, Германии, Бельгии, Франции, Сингапура, Южной Кореи, Великобритании. Товарооборот составил 23,15 млн долларов США, грузооборот – около  417 тонн. Оформлено 115 деклараций на товары.

В основном корабли и воздушные суда перевозили модули, металлоконструкции и продукцию  завода по сжижению газов. В рамках реализации инвестиционного проекта в государственный бюджет перечислено 1297,11 млн рублей.

Отметим, что в 2016 году в Сабетте принимали сложное крупногабаритное оборудование из Бельгии и оперативно отправляли его через таможенный транзит в Тобольск. Груз шел на барже сначала по Оби, затем по Иртышу. Такая схема позволила доставить груз из Европы в Западную Сибирь всего за два месяца

Теги: Сабетта , Ямал , таможня

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