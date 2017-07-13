Тобольские водители стали ездить аккуратней

Фото ИА "Тюменская линия"

Два человека погибли в результате дорожных аварий в Тобольске за первое полугодие 2017 года.

Об этом сообщил начальник ОГИБДД "Тобольский" Александр Лукьянов на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Тюменская линия" в Тобольске.

По его словам, всего в городе зарегистрировано 59 ДТП, в которых травмированы 73 человека. За аналогичный период 2016 года зафиксировано 64 ДТП, травмированы 84 человека, трое погибли.

"Основной задачей сотрудников ГИБДД является снижение аварийности на дорогах. Важно, чтобы число погибших и травмированных постоянно уменьшалось. Судя по статистике за первое полугодие, определенное снижение есть", - отметил Александр Лукьянов.

За первое полугодие 2017 года в Тобольске выявлено 360 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 70 водителей, повторно попавшихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, осуждены.

Отметил Александр Лукьянов и эффективность камер фиксации фото- и видеонарушений. После их установки количество ДТП в Тобольске сократилось на 15%.

"У тобольских водителей поменялась манера вождения. Теперь никто резко не стартует, не гоняет по улицам, меньше стали проезжать на запрещающий сигнал светофора", - подчеркнул Александр Лукьянов.

Добавим, что в 100-тысячном Тобольске зарегистрировано 62 тыс. транспортных средств.

Евгений Новоселов