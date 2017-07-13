Молодых литераторов приглашают "Русские рифмы"

Литературный патриотический фестиваль "Русские рифмы" приглашает молодых писателей и поэтов поделиться с миром своими талантами. Подать заявку на участие можно до 15 сентября на сайте "Молодежь России".

К участию приглашаются молодые авторы в возрасте от 18 до 30 лет. Для успешной регистрации необходимо прикрепить файл с работой.

Традиционно мероприятие включает в себя проведение двух конкурсов: "Русские рифмы" и "Русское слово". Каждый из них состоит из нескольких номинаций и проходит в три этапа: предварительный, отборочный и финальный.

Поэты и прозаики свободны в выборе жанра и тематики Это могут быть военно-патриотические, социальные, любовные, философские произведения, басни, малая и большая прозы, очерки и другие жанры.

Во второй тур пройдут лишь 70 участников, которым нужно будет до 9 октября отправить на почту rusrifmy@rospatriotcentr.ru ссылку на видео, загруженное на youtube.com, где автор исполняет свое произведение или отрывок из него. На официальном сайте роспатриотцентр.рф состоится открытое зрительское голосование.

В финал выйдут по три человека в каждой номинации согласно решению экспертной комиссии и по одному по итогам мнения посетителей ресурса – всего 36 самых ярких литераторов. Кроме того, к торжественному мероприятию присоединятся участники конкурса "Русские рифмы. Дети".

Заключительный тур, как и в прошлом году, станет настоящим театрализованным действием, которое произведет впечатление не только на зрителей, но и на самих писателей. Авторские произведения продемонстрируют профессиональные актеры.

Оценивать тексты будут заслуженные мастера слова и сцены. Работы лучших авторов опубликуют в традиционных сборниках "Русские Рифмы. Поэзия" и "Русское Слово. Проза", а также в партнерских изданиях, по произведениям победителей будут сняты видеоролики.

Фестиваль проводится в рамках исполнения государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы", сообщает городской многопрофильный центр.