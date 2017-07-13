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Молодых литераторов приглашают "Русские рифмы"

17:05 13 июля 2017 | mobile | | print версия для печати

Литературный патриотический фестиваль "Русские рифмы" приглашает молодых писателей и поэтов поделиться с миром своими талантами. Подать заявку на участие можно до 15 сентября на сайте "Молодежь России". 

К участию приглашаются молодые авторы в возрасте от 18 до 30 лет. Для успешной регистрации необходимо прикрепить файл с работой. 

Традиционно мероприятие включает в себя проведение двух конкурсов: "Русские рифмы" и "Русское слово". Каждый из них состоит из нескольких номинаций и проходит в три этапа: предварительный, отборочный и финальный. 

Поэты и прозаики свободны в выборе жанра и тематики Это могут быть военно-патриотические, социальные, любовные, философские произведения, басни, малая и большая прозы, очерки и другие жанры. 

Во второй тур пройдут лишь 70 участников, которым нужно будет до 9 октября отправить на почту rusrifmy@rospatriotcentr.ru ссылку на видео, загруженное на youtube.com, где автор исполняет свое произведение или отрывок из него. На официальном сайте роспатриотцентр.рф состоится открытое зрительское голосование. 

В финал выйдут по три человека в каждой номинации согласно решению экспертной комиссии и по одному по итогам мнения посетителей ресурса – всего 36 самых ярких литераторов. Кроме того, к торжественному мероприятию присоединятся участники конкурса "Русские рифмы. Дети". 

Заключительный тур, как и в прошлом году, станет настоящим театрализованным действием, которое произведет впечатление не только на зрителей, но и на самих писателей. Авторские произведения продемонстрируют профессиональные актеры.

Оценивать тексты будут заслуженные мастера слова и сцены. Работы лучших авторов опубликуют в традиционных сборниках "Русские Рифмы. Поэзия" и "Русское Слово. Проза", а также в партнерских изданиях, по произведениям победителей будут сняты видеоролики. 

Фестиваль проводится в рамках исполнения государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы", сообщает городской многопрофильный центр.

Теги: фестиваль , проза , конкурсы , поэзия

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