В Тобольске стала популярна иппотерапия – оздоровительная верховая езда

rv72.ru

Тобольские ребятишки с ограниченными возможностями здоровья с удовольствием пользуются возможностью получить сеансы оздоровительной езды на лошадях – иппотерапии. Этот проект реализовали благодаря гранту областного департамента по спорту, полученному Тюменской региональной общественной организацией инвалидов "Равные возможности".

"За счет этого гранта мы приобрели вагончик для раздевалки, шкафчики, чтобы ребятишки могли переодеться, необходимую амуницию для лошадей, - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" один из учредителей общественной организации "Равные возможности" Екатерина Маркштедер. - Дети осенью и зимой посещали занятия. Здоровые ребятишки получали навыки верховой езды. На постоянной основе у нас занимаются около 15 детей".

Небольшой конный клуб при организации "Равные возможности" был создан в 2015 году. Начинали энтузиасты с одного пони. Сейчас в клубе уже пять лошадей и пони.

"Спустя два года за счет средств различных грантов мы смогли улучшить материальную базу: у нас есть конюшня, небольшой открытый манеж. В этом году мы получили в безвозмездное пользование ангар, который привели в порядок - там зимой будут проходить занятия по оздоровительной верховой езде для детей", - пояснила Екатерина Маркштедер.

Пример энтузиастов конного спорта и оздоровительной верховой езды оказался заразительным – за последние два года в Тобольске появилось еще два конных клуба.

rv72.ru

Департамент по спорту Тюменской области сообщает, что до 24 июля 2017 года принимаются заявки от социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения в 2017 году субсидий из бюджета Тюменской области на реализацию проектов в сфере физической культуры и спорта.

Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном федеральным законом порядке и осуществляющие в Тюменской области в соответствии со своими учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях".

Участниками конкурса не могут быть физические лица, коммерческие организации, госкорпорации, госкомпании, политические партии, госучреждения, муниципальные учреждения, общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами, некоммерческие организации, представители которых являются членами конкурсной комиссии и специализированные организации.

Борис Олейник