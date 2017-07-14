Тюменцы готовятся к чемпионату WorldSkills-2017

utmn.ru

Аспирант Института математики и компьютерных наук, эксперт лаборатории сетевого и системного администрирования ТюмГУ Александр Горбачев и руководитель этой структуры Михаил Фучко по российскому плану подготовки к мировому чемпионату WorldSkills-2017 отправились в Казань.

Здесь к ним присоединится их постоянный партнер по выступлениям на самых престижных состязаниях Леонид Шмаков из Екатеринбурга.

"Нам предстоит сотрудничество с местными коллегами и представителями Китая и Колумбии, – комментирует Александр Горбачев. – Вместе будем работать по новым технологиям, современным задачам. Уверен, тренинг окажется плодотворным, так как китайские и колумбийские команды высоко котируются на мировом поле WorldSkills".

На чемпионате мира, который в этом году пройдет в октябре в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, Горбачев будет работать в группе экспертов, Фучко – в качестве тренера, а Шмаков – участника состязаний в блоке "IT-технологии".

Напомним, в декабре 2016 года Александр Горбачев и Леонид Шмаков под руководством тренера Михаила Фучко стали бронзовыми призерами Euroskills по сетевому и системному администрированию.

На счету Александра также победа на первом российском аналогичном чемпионате, участие в мировом первенстве и других престижных внутренних международных состязаниях. Михаил Фучко добился не меньших успехов в качестве наставника, сообщает пресс-служба ТюмГУ.