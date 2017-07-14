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Связисты узнали, как общаются иностранцы в России

14:43 14 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото компании "МегаФон"

Гости, приезжающие на Урал из Азии, чаще звонят домой, а европейцы и американцы охотнее напишут СМС.

Самые задушевные беседы ведутся с Индией – в среднем звонок в эту страну длится восемь минут. Такие данные получили связисты, изучив активность на тарифе "Теплый прием", созданном для общения иностранцев в России.

Гость, подключивший "Теплый прием", предпочтет звонок сообщению, мессенджерам и социальным сетям. За месяц он в среднем проводит за разговорами по мобильному телефону полчаса, отправляет два СМС и скачивает 142 Мб интернет-трафика.

Самые продолжительные беседы ведутся с жителями Индии (8 мин.), Украины (6,4 мин.), Южной Осетии (6,1 мин.), Таджикистана (5,9 мин.), Китая (5,7 мин.), Узбекистана (5,3 мин.), Туркменистана и Кыргызстана (4,4 мин.), Турции и Абхазии (4 мин.). Страной-лидером по общему количеству звонков является Таджикистан – свыше 1 млн в месяц. 

В США, Великобританию и Италию текстовые сообщения летят в три раза чаще, чем совершаются звонки.

"Иностранные гости наиболее активно берут гостевой тариф в Свердловской области – каждое третье подключение приходится на этот регион. Также в топ самых популярных мест для деловых поездок и туризма входят Тюменская и Челябинская области и Ханты-Мансийский автономный округ-Югра", – отметил директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании "МегаФон" на Урале Сергей Алферов.

Тариф "Теплый прием" создан для общения иностранных гостей, которые приезжают в Россию работать или в туристическую поездку. Также он может стать отличным вариантом для уральцев, которые часто звонят за границу и хотят сэкономить. Стоимость минуты разговора с Индией от 1 рубля, с Китаем, Южной Осетией - от 2 рублей, Казахстаном, Кыргызстаном - от 3 рублей, с Украиной - от 4,5 рублей, с Таджикистаном - от 5 рублей.

Подробное описание тарифа и стоимость звонков в другие страны на сайте.

Теги: МегаФон , туризм

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