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Более миллиарда рублей инвестировало РЖД в развитие участка Тобольск - Коротчаево

14:54 14 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
rzd.ru

Около 1,24 млрд рублей направило ОАО "РЖД" на реализацию проекта по развитию участка Тобольск – Сургут – Коротчаево в первом полугодии 2017 года.

Как сообщает пресс-служба тюменского региона СвЖД, до конца года планируется ввести в эксплуатацию 50,8 км путей, в том числе 18,6 км вторых путей на перегонах Тангинский – Островной – Обский, блок-пост 504 км – Салым, Игль – Южный Балык, Салым – Качипенг – Сивыс-Ях, Ай-Ягун – Игль.

Намечены к вводу четыре разъезда на перегонах Топумей – Яник, Парка – Хаслят, Хаслят – Хохорэй, Хохорэй – Пурпе (в общей сложности 11,6 км станционных путей).

Планируется завершить второй этап реконструкции станции Тобольск с вводом 1,9 км главных и 4,5 км станционных путей и укладкой 53 комплектов стрелочных переводов.

Кроме того, будет сдано 7,8 тыс. кв. м технологического жилья, предназначенного для железнодорожников, нуждающихся в благоустроенном жилье непосредственно рядом со своими рабочими местами.

Теги: инвестиции , РЖД

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