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В Ялуторовске вынесли приговор по делу о гибели детей на пожаре

15:49 14 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

Приговор по делу о гибели двоих малышей во время пожара в селе Киёво вынесен в Ялуторовске.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в селе Киёве днем 27 января 2017 года 39-летняя женщина ушла на колонку за водой, а на обратном пути зашла к соседке. Отсутствовала около 20 минут. Дети были одни в комнате общежития. Трехлетний сын включил в розетку электрическую плитку, поджег от нее бумагу, а затем вещи в комнате. Четырехлетняя дочь спаслась. А мальчик и его маленький брат в возрасте 1 года 9 месяцев погибли от острого отравления окисью углерода.

В день, когда произошло несчастье, две старшие дочери женщины в возрасте 14 и 16 лет  находились в поселке  Богандинский Тюменского района в гостях у  отца.

Суд назначил женщине 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. При назначении наказания суд учел наличие у нее на иждивении троих детей, явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья.

Теги: гибель детей на пожаре , уголовное дело

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