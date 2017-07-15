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Праздники и фестивали помогают Тобольску развиваться

17:21 15 июля 2017 | mobile | | print версия для печати

Массовые праздники и фестивали делают Тобольск более привлекательным для туристов и инвесторов. Об этом заявил глава города Владимир Мазур, общаясь с журналистам после открытия гастрономического фестиваля "Сибирские разносолы", который проходит в древней столице Сибири.

"Любой праздник помогает развитию города. Поэтому Тобольск предоставляет праздничные площадки, привлекая все новых и новых гостей из разных регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Мы становимся привлекательнее и интереснее не только для людей, интересующихся историей и культурой, но и для тех, кто принимает активное участие в экономическом развитии муниципалитета", - отметил Владимир Мазур.

По мнению глава города, фестиваль "Сибирские разносолы" должен стать еще одной доброй традицией Тобольска. С ним согласилась представитель главного спонсора фестиваля компании СИБУР Елена Бельская.

"Наша компания будет партнером этого проекта. Ведь СИБУР не может развиваться только внутри себя. Мы заинтересованы в развитии города в целом. Социальная политика компании направлена на формирование позитивной городской среды, в которой приятно жить и работать", - подчеркнула Елена Бельская.

По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, налоги, которые платит компания СИБУР, позволяют за достаточно короткое время серьезно улучшить среду обитания тоболяков, сделав ее более комфортной.

"Вместе с компанией СИБУР мы движемся вперед в реализации очень большой городской инвестиционной программы. Уже идет подготовка проектно-сметной документации, определяются строительные площадки. В рамках программы планируется возведение спортивных и культурных объектов, благоустройство дворов. Первые работы начнутся уже в 2018 году. Я уверен, что мы эту программу реализуем, и жизнь в Тобольске кардинально изменится к лучшему", - подчеркнул Владимир Якушев.

Евгений Бабенко

Теги: строительство , Лето в Тобольском кремле , Владимир Мазур , туризм , Тобольск , СИБУР , инвестиционный климат , Владимир Якушев , благоустройство

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