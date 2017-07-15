Владимир Якушев: фестиваль "Сибирский разносол" привлек молодых бизнесменов

Гастрономический фестиваль "Сибирский разносол" привлек молодых активных предпринимателей и стал для них хорошей возможностью заявить о себе. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, отвечая на вопрос обозревателя "Тюменской линии".

"Меня в очередной раз приятно удивило множество новых молодых лиц среди работающих на фестивале предпринимателей. Наш малый бизнес молодеет, и это очень здорово. На смену седым предпринимателям, нагруженным негативным опытом 90-х годов, приходят креативные ребята, которые нацелены на позитивный результат. Они прекрасно знают, что сегодня добиться успеха можно только трудом", - поделился впечатлениями Владимир Якушев.

Одна из главных задач власти - создать молодым предпринимателям максимально комфортные условия для развития бизнеса, подчеркнул губернатор.

"Конечно, работа на фестивале "Сибирский разносол" не принесет молодым бизнесменам больших доходов. Но каждый из них хочет, чтобы о нем узнали, чтобы его увидели. С точки зрения позиционирования и изучения покупательского спроса такие мероприятия очень важны. Кроме того, ребята общаются друг с другом, выстраивают новые коммуникации. Праздники и фестивали, подобные "Сибирскому разносолу" - немаловажная часть работы по созданию благоприятного делового климата в регионе", - уверен Владимир Якушев.

Евгений Бабенко