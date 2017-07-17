В Тобольске пропала девушка

Полиция разыскивает Наталью Евгеньевну Макарову, 16.11.1999 года рождения, которая самовольно покинула помещение социально–реабилитационного центра Тобольска 13 июля около 2 часов утра. По настоящее время ее местонахождение не известно.

Приметы: на вид около 17 лет, рост около 168 см, среднего телосложения, лицо овальное светлое, брови дугообразные, глаза карие, спинка носа вогнутая, основание горизонтальное, волосы прямые темно-русые до плеч, размер обуви 38.

Была одета: футболка с коротким рукавом бежевого цвета с темным рисунком, бриджи темно-синего цвета по бокам вставки белого цвета, кеды темно-серого цвета.

При себе разыскиваемая имеет сотовый телефон в черном корпусе модели "Самсунг Галагси Л-2".

Отдел МВД России по Тюменской области просит всех, кому что-то известно о девушке сообщать по телефонам: 02, 8(3456) 39-97-44, 39-97-29, 8-982-906-78-08.