Тюменка стала серебряным призером международной олимпиады по химии

минобрнауки.рф

Выпускница гимназии Тюменского государственного университета Екатерина Жигилева стала серебряным призером 49-й Международной олимпиады по химии в Таиланде.

Как сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ, всего российская команда завоевала две золотые и две серебряные награды. Второе серебро у школьника из Москвы Кирилла Козлова, золото у представителя Казани Руслана Котлярова. Ученик Пироговской школы из Москвы Александр Жигалин стал абсолютным победителем олимпиады и получил звание лучшего юного химика мира.

Всего в Таиланде соревновались представители 76 стран. Российскую команду готовил декан химического факультета Московского государственного университета Валерий Лунин. Непосредственным организатором процесса подготовки российской сборной стал доцент университета Илья Глебов - бывший участник и золотой медалист международной олимпиады.

Поздравила ребят и их тренеров с победой министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

"Наши школьники завершили выступление на международной олимпиаде по химии, показав блестящие результаты, включая лучший результат всего соревнования. Каждый участник возвращается домой с медалью, доказав в очередной раз высокий уровень отечественной химической школы. Поздравляю всех ребят и руководителей сборной с их заслуженной победой и желаю им в дальнейшем развивать стремление к научным знаниям", - отметила она.