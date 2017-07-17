В правилах дорожного движения появились упоминания гибридных и электромобилей

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым в правила дорожного движения внесены изменения: вводятся новые дорожные знаки особых предписаний и новые термины, сообщает официальный сайт правительства России.

"В целях защиты окружающей среды от воздействия выбросов автомобилями вредных (загрязняющих) веществ введены новые дорожные знаки особых предписаний "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств", "Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей", знак дополнительной информации (табличка) "Экологический класс транспортного средства", новые термины", - говорится в сообщении.

В связи с ускоренным развитием экологически чистого вида транспорта для обозначения мест зарядки электромобилей и обеспечения возможности их парковки в таких местах введены новые термины "электромобиль", "гибридный автомобиль", соответствующие дорожные знаки и разметки.

"В действующей редакции правил велосипедистам младше 14 лет нельзя двигаться по дороге, а сопровождающим их взрослым велосипедистам нельзя двигаться по тротуару. Это приводит к разделению детей и сопровождающих их взрослых. Внесенными в правила изменениями разрешается движение велосипедистов по тротуару или пешеходной дорожке в случае сопровождения взрослым велосипедиста в возрасте до 14 лет", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что принятые решения направлены на повышение безопасности пешеходов, велосипедистов, маршрутных транспортных средств. Эти изменения позволят органам государственной власти и местного самоуправления регулировать режим проезда по территории населенных пунктов транспортных средств с высоким уровнем выбросов вредных веществ, в том числе предоставляя преференции для экологически чистых транспортных средств, сообщает "Интерфакс".

Соб. инф.