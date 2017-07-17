Рост тарифов на газ будет медленнее общего роста цен в экономике

gazprom.ru

Российского потребителя природного газа ждет долгосрочная тарифная политика, которая формируется по принципу "инфляция минус" – рост тарифов естественных монополий будет медленнее общего роста цен в экономике.

Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин, подводя итоги совещания рабочих групп Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по вопросам перехода от государственного регулирования оптовых цен на газ к государственному регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа.

"Мы договорились, что в качестве первого опыта мы подпишем так называемый регуляторный контракт с участием ФАС, правительства Тюменской области, включая основных регуляторов в этой сфере, и регулируемой организации, - пояснил он. - Цель - обеспечить долгосрочное тарифное регулирование, которое защищает интересы потребителя с одной стороны, и обеспечивает эффективную работу и высокий уровень надежности и качества газоснабжения в регионе, с другой".

Аналогичные регуляторные контракты будут, по словам Анатолия Голомолзина, заключены еще с несколькими регионами.

Второй вопрос, который обсудили в Тюмени – это пилотный проект по ценообразованию. "Сейчас часть газа торгуется на биржевой площадке. Есть независимые компании, которые работают в условиях свободного ценообразования. Мы хотим сделать так, чтобы от этого выигрывали все: цены рынка формировались в реальной конкуренции, а потребители могли влиять на эту цену. Сейчас цены на биржевой торговле ниже, чем регулируемый тариф. Это происходит в условиях избыточных ресурсов газа и в условиях, когда потребитель может в режиме биржевых торгов давать свои ценовые предложения", - считает он.

На совещании обсудили итоги реализации программы газификации Тюменской области на 2014-2017 годы, которая реализуется по принципам государственно-частного партнерства. То есть газораспределительная организация инвестирует собственные средства в строительство объектов газификации по программе. Источником возврата инвестиций определили специальную надбавку к тарифу на транспортировку газа, амортизационные отчисления, учитываемые в тарифе, а также льготу по налогу на все имущество компании. Тюменский опыт развития газификации региона, представленных на Госсовете, был признан одним их лучших и рекомендован для трансляции в другие регионы.

"Задача состоит в том, чтобы обеспечить дешевое присоединение широкого круга потребителей к газовым сетям. Важно, чтобы в тех зонах, где эффективно развивается сетевой газ, потребители не платили за технологическое присоединение, - сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы. - Газовые компании должны зарабатывать на продаже газа, а не на строительстве газопроводов. Газ должен быть подведен к домам в короткие сроки и опыт Тюмени в этом вопросе является лучшим. Километр сети в Тюменской области, например, кратно ниже, чем в других регионах. Это происходит за счет применения в данном случае ресурсного метода тарифного образования".

Регион, по словам заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, выделяет средства для обеспечения внутридомовой газификации социально незащищенных слоев населения и не тратит средства бюджета на строительство газотранспортной системы. Этим занимаются сами газотранспортные организации.

"Мы лишь формируем такие правила, которые позволяют эти источники находить и эффективно вкладывать в развитие системы транспортировки газа. Тюменская областная дума приняла закон о предоставлении налоговых льгот организациям, осуществляющим транспортировку газа по газораспределительным сетям, с условием, что они реализуют программу газификации на условиях применения ресурсного метода ценообразования, то есть они не зарабатывают на строительстве", - заключил он.

Разговор на совещании, по оценке Вячеслава Вахрина, получился деловым и конструктивным. "Предложения регионального правительства услышаны, обсуждены и, собственно, легли в основу поручений по итогам совещания, - подчеркнул он. - Для нас это принципиально важно, потому что, получив статус лучшей практики, мы, тем ни менее, видим узкие места законодательства, понимаем, где нам нужно еще доработать с точки зрения нормативно-правового регулирования".

Определение стоимости строительства по предыдущему, базисно-индексному методу осуществляется с использованием индекса изменения месячного расчетного показателя (МРП). МРП – это условный показатель, ежегодно устанавливаемый бюджетным законодательством (с применением данного показателя определяются налоговые отчисления в бюджет, рассчитываются некоторые платежи). В результате применения такой системы на местах нередко возникала ситуация, когда стоимость строительства объектов, возводимых за счет государственных средств, либо постоянно корректировалась, либо отставала от действительности. Основная причина этого – постепенный рост расхождения значений МРП и реальной инфляции в экономике.

Стоимость, особенно крупного объекта, определенная к моменту начала строительства к завершению строительства по фактическим затратам увеличивается. Это расхождение цен на строительство, по-видимому, и было одной из весомых причин принятия решения о переходе строительства на новую методику расчетов. Переход на ресурсный метод определения стоимости строительной продукции подстегнул и внедряемые в строительстве инновации. В частности, речь идет о внедрении методов автоматизированного строительного проектирования на основе современных программных средств – BIM-технологий.

Борис Олейник