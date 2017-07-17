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Тюменскому хакеру дали условный срок

11:54 17 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

Год лишения свободы условно с испытательным сроком один год и штраф в размере шести тысяч рублей - такой приговор вынес Тюменский районный суд 36-летнему Андрею Кандыбе, обвиняемому во взломе сайтов.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Кандыба скачал в сети Интернет вредоносную компьютерную программу и с ее помощью в августе 2016 года взломал восемь сайтов. На одном из ресурсов он разместил скрипты биржи ссылок, чтобы зарабатывать на этом. Кроме того, через серверы трех взломанных сайтов мужчина организовал рассылку вредоносных email-сообщений.

Противоправные действия хакера выявили сотрудники РУФСБ России по Тюменской области в ходе оперативных мероприятий.

Суд назначил Кандыбе один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год и штраф в размере шести тысяч рублей. По приговору суду у хакера конфискован ноутбук Asus, USB модем, DVD диск, содержащий вредоносную программу.

При назначении наказания суд учел признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении троих детей, состояние его здоровья и матери – инвалида второй группы.

Теги: прокуратура уголовное дело , хакер

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