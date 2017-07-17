На Воронинских горках пьяный мотоциклист насмерть сбил пенсионерку

Фото Госавтоинспекции Тюменской области

17 аварий произошло на дорогах Тюменской области 15 и 16 июля. Два человека погибли, 23, в том числе семь детей, получили травмы.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, 15 июля на 331-м км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск столкнулись автомобиль "Ниссан Альмера" и грузовой автомобиль МАН. На месте от полученных травм скончался водитель легкового автомобиля. В день аварии ему исполнилось 46 лет. По предварительной версии, водитель "Ниссана" уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения.

16 июля в Тюмени на ул. Воронинские горки, 158 мотоцикл "Ямаха" на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 84-летнюю женщину. От полученных травм пешеход скончалась в больнице. 38-летний мотоциклист получил ушиб плеча. Медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии мужчина находился в нетрезвом состоянии.

15 июля в селе Вагай из-за нарушения очередности проезда перекрестка столкнулись автомобиль "Рено" и скутер "Ямасаки". В ДТП перелом пальца ноги и травму головы получил 15-летний скутерист, водительского удостоверения молодой человек не имеет. Аварию спровоцировал водитель "Рено".

В Тюмени на ул. Московский тракт, 120 столкнулись "Лада Приора" и ВАЗ-2114. В аварии многочисленные ушибы получили три пассажирки "четырнадцатой".

16 июля на 521 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск столкнулись "Форд", ВАЗ-2111 и ВАЗ-2105. По предварительным данным, водитель иномарки нарушила правила обгона. В ДТП ушиб груди получил 34-летний водитель "Жигулей", 33-летняя пассажирка этого автомобиля госпитализирована в шоковом состоянии с подозрением на перелом шеи, у шестилетнего мальчика перелом ноги, у девочки 10 лет перелом костей лица. Оба ребенка находились на заднем сиденьи автомобиля "Жигули", в детских удерживающих устройствах, пристегнутые ремнями безопасности.

В Тюмени на ул.Щербакова, 79 опрокинулся скутер. 29-летний водитель скутера и его 26-летняя пассажирка получили многочисленные ушибы. Водительского удостоверения скутерист не имеет. В момент аварии находился в сильном алкогольном опьянении.

В Тобольске на ул. Знаменского, 86 автомобиль "Киа" сбил велосипедиста. Девятилетняя велосипедистка получила ушиб бедра. Предварительно, девочка переезжала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде.

В Нижнетавдинском районе в селе Антипино опрокинулся квадроцикл. Перелом руки получил его 61-летний водитель. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением квадроциклом из-за слишком высокой скорости.