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Новый сезон "Игры престолов" стартует на МегаФон.ТВ

17:43 17 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
МегаФон

Первая серия предпоследнего сезона "Игры престолов" вышла на телеэкраны в США 16 июля. Российские поклонники сериала смогут увидеть ее в онлайн-кинотеатре "МегаФон.ТВ" 17 июля.

Новый сезон будет состоять из семи серий, а не из десяти, как было раньше. Но сериал увеличен по хронометражу. Фанатов саги ожидают семь часов и 22 минуты борьбы за Железный трон. Зрители "МегаФон.ТВ", использующие тарифы линейки "Включайся", не будут платить за трафик и могут смотреть сериал где угодно.

"Наши зрители могут смотреть любимые сериалы, фильмы и передачи в очередях, пробках, за городом, на природе, в парках и дома - в любом месте, где есть мобильный Интернет от "МегаФона". Широкое покрытие сети это позволяет. Сервис "МегаФон.ТВ" работает на разных платформах: ноутбуки, телевизоры со Smart, планшеты и смартфоны", - прокомментировал директор бизнес-направления "МегаЛабс" Андрей Кушнарев.

Новым подписчикам "МегаФон.ТВ" на эксклюзивных условиях будет доступна бесплатная подписка на пакет "Амедиатека", куда входит сериал "Игры престолов", на 14 дней.

"МегаФон.ТВ" удобен тем, что работает на разных платформах: ноутбуки, телевизоры со Smart, планшеты и смартфоны. Это значит, что серии нашумевшего сериала можно смотреть в любом месте: в очередях, в парках, в метро, дома и за городом.

Для тех, кто только собирается познакомиться со всеми перипетиями сюжета "Игры престолов", на "МегаФон.ТВ" доступны предыдущие сезоны, а самый первый доступен абсолютно бесплатно.

Подробности на https://megafon.tv

Теги: МегаФон

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