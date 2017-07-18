Электронное бронирование даты регистрации брака популярно в регионе

Фото ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. электронных заявлений на регистрацию брака подано в загсы Тюменской области в 2017 году.

Электронная услуга "Государственная регистрация заключения брака" через портал государственных услуг набирает все большую популярность.

В первом полугодии 2017 года в регионе подано электронных заявлений в загсы области в семь раз больше, чем за аналогичный период 2016 года.

В заявлении на регистрацию брака можно в онлайн-режиме выбрать любой орган загс на территории Тюменской области, забронировать интересующую дату, время церемонии и ее статус, произвести оплату пошлины за предоставление услуги со скидкой 30%.

"Больше половины заключенных браков в Тюменской области приходится на три летних месяца и сентябрь. В Тюменской области в 2016 году за названные четыре месяца зарегистрировано более 50 процентов от общего количества зарегистрированных в Тюменской области браков (5 тысяч 691 из 11 тысяч 230). В 2017 году только за первый месяц лета зарегистрировано 2 тысячи 55 браков", - отметила начальник управления записи актов гражданского состояния Тюменской области Лилия Амбарцумова.

Статистика электронных обращений граждан по другим услугам загс в Тюменской области с начала 2017 года выглядит так: регистрация рождения ребенка – 247 обращений; регистрация расторжения брака – 23 обращения. Также у органов загс есть возможность принимать через портал госуслуг электронные заявления на установление отцовства, усыновление (удочерение) ребенка, восстановление документов и выдачу справок.

Напомним, для получения государственных услуг в электронном виде необходимо быть зарегистрированным пользователем портала госуслуг. Телефон технической поддержки портала: 8-800-100-70-10 (звонок бесплатный), сообщает пресс-служба филиала ПАО "Ростелеком" в Тюменской и Курганской областях.

Соб. инф.