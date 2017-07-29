Драму семьи Головлевых заставят полнее почувствовать, сидя на авансцене Тюменского драмтеатра

Фото ИА "Тюменская линия"

Спектакль "Господа Головлевы" в прочтении питерского режиссера Романа Габриа поставят на большой сцене Тюменского театра драмы в новом сезоне.

Премьеру "Господа Головлевы" представят в середине октября 2017 года театр драмы. Зрители увидят спектакль, расположившись на авансцене. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказал директор Тюменского театра драмы Сергей Осинцев.

"Это будет камерная история на сто-двести зрителей, смотря сколько сможем уместить на сцене. Я думаю, что она будет пользоваться спросом еще и потому, что с одной стороны мало кресел, с другой стороны это все-таки человеческая история, очень знакома каждому. Все поймут, что Салтыков-Щедрин, написав эту историю достаточно давно, практически попал в сегодняшнее время", - пояснил Сергей Осинцев.

Пространство сцены драмтеатра лицедеи задействуют полностью, но при этом зрители будут сидеть на авансцене и смотреть спектакль близко к актерам. Режиссер идет на этот шаг обосновано, он не хочет, чтобы зрители смотрели на этот спектакль как в телевизоре, а желает, чтобы они присутствовали в действе. По замыслу постановщика, у зрителей будет ощущение присутствия в деревне Головлевых, чтобы трагедию этой семьи прочувствовал каждый.

Питерский режиссер Роман Габриа, ученик мастерской Козлова, уже известный тюменцам по постановке "Грязнуля" по Вячеславу Стешику. Но будущий спектакль – совершенно противоположное направление, считает Сергей Осинцев.

"Это все же русская классика. Она без авангарда. Это действительно спектакль, поставленный по канонам классического театра. Поэтому я думаю, что это будет интересно зрителям", - сказал он.

Камерные спектакли не новы для драмтеатра. Так, "Крейцерову сонату" и "Анну Франк" тоже ставили на большой сцене, но зрители сидели с другой стороны.

"Когда ты сидишь в зале, откинувшись в кресло, далеко, там что-то происходит - это одно. А когда ты сидишь близко, среди артистов, и они спокойно разговаривают – это совершенно другие эмоции. Это действительно человеческая трагедия, как разрушилась семья, весь их уклад, вся эта деревня, все это погибло и все это из-за страстей", - разъяснил Сергей Осинцев.

По его словам, история о Головлевых не подразумевает большого пространства и требует близкого участия в истории. В спектакле задействовали ведущий состав: Александр Тихонов, Сергей Скобелев, Сергей Осинцев, Кристина Тихонова, Николай Аузин, Андрей Волошенко. Всего занято около 20 артистов, репетиции начались.

Как рассказал Сергей Осинцев, режиссер спектакля Роман Габриа интересен Тюменской драме. Как постановщик, он бережно относится к актерам, выслушивает их предложения. Спектакль становится по-настоящему коллективным творчеством, в котором каждый является автором.

Выбор в пользу Салтыкова-Щедрина Сергей Осинцев объясняет актуальностью темы и нераскрученностью пьесы.

""Головлевы" не самая распространенная пьеса, ее не так часто ставят в театре, потому что она очень сложная по внутреннему миру. С одной стороны это простая история семьи, живущей в деревне. И так случилось, что один сын-иудушка решил прибрать себе все, что нажито годами его семьей. С другой стороны – братья, которые не хотят работать, так как они же дворяне. Мать, правящая домом и всей деревней, крепостными, вошла во вкус, но она хочет это кому-то все передать, а не кому. Отец, которого она загнобила, и так как он не может говорить правду, он с женой говорит иносказаниями и живет в этом своем мире, потому что иначе она его загонит в гроб. И это постоянное ощущение катарсиса нам интересно. Есть какая-то безысходность во всем этом", - рассказал о вдохновении труппы Сергей Осинцев.

Спектакль "Господа Головлевы" зрители будут смотреть с привычного ракурса, расположившись на авансцене. Такой ход даст поклонникам Мельпомены иное восприятие постановки. Плюс театралы смогут использовать всю механику: и свет, и звук. По словам Сергея Осинцева, сценография заслуживает отдельного внимания.

"Для нас важно сделать спектакль, который потом оценят критики и пригласят на различные фестивали. Я вообще поклонник питерской школы. Я очень люблю это направление, режиссеры более театральные, чем московские, менее увлекаются коммерцией проектов, в них больше духовности. Плюс Рома Габриа очень необычный человек. Он еще не раскрывшийся в полной мере режиссер, поэтому у него нет штампов, он идет от себя и от своих внутренних ощущений, не использует готовые наработки", - считает Сергей Осинцев.

Ирина Ромашкина