Тюменская область вошла в список транзитных регионов, которые привлекают абитуриентов

utmn.ru

Эксперты Института образования НИУ ВШЭ проанализировали образовательную миграцию в регионах России и выяснили, что Тюменская область вошла в список транзитных регионов, которые привлекают абитуриентов. В эту группу также входит Томская, Омская, Орловская, Воронежская, Ивановская области.

Однако, несмотря на привлечение студентов, дело не доходит до поиска работы - выпускники вузов трудоустраиваются в других регионах (показатель послевузовской миграции — выше 33%). Тем самым, эти субъекты Федерации работают и на локальный, и на внешний рынок труда.

Такая ситуация объясняется тем, что на этих территориях расположены исторически сильные университеты (причем многие участвуют в федеральных программах развития университетов), что и привлекает абитуриентов. Но не во всех этих регионах уровень экономического развития и структура экономики позволяют "удержать" молодежь.

Согласно исследованию, представленному в докладе "Где учиться и где работать: межрегиональная мобильность студентов и выпускников университетов", притягивают выпускников школ в вузы и сохраняют их после окончания университетов только четыре российских региона.

В их числе Москва с Московской областью, Санкт-Петербург с Ленинградской областью, Свердловская область и Татарстан. Иными словами, среди "отличников" — высокоразвитые территории с самыми сильными вузами, а также высоким валовым региональным продуктом на душу населения.

У каждого участника этой группы число студентов-первокурсников превышает число выпускников школ — то есть удается привлекать учащихся из других регионов. Поэтому показатель востребованности вузов региона среди выпускников школ заметно больше единицы.

Распределение регионов по показателю востребованности вузов среди выпускников школ:

фото пресс-службы НИУ ВШЭ

Показатель послевузовской миграции среди регионов в среднем составляет 33%. Это значит, что регионы "отдают" другим территориям не более трети выпускников.

фото пресс-службы НИУ ВШЭ

Некоторым регионам везет меньше. Так, в Адыгее, Ханты-Мансийском автономном округе и Ивановской области значение этого коэффициента превышает 0,5.

Меньше всего выпускников вузов теряют регионы с небольшой системой высшего образования: Камчатский край (15%), Сахалинская область (14%), Республика Ингушетия (12%) и Республика Тыва (8%). Небольшое количество вузов полностью "работает" на регион, кроме того, наблюдается большой поток выпускников из других регионов.

Высок показатель сохранения выпускников вузов также в Пермском и Красноярском краях, где, несмотря на относительно крупные системы высшего образования, в другом регионе находят работу не более 20% выпускников вузов.

Часть регионов теряют абитуриентов (показатель востребованности ниже единицы), зато обеспечивают молодыми кадрами местный рынок труда (показатель послевузовской миграции меньше трети). Это "замкнутые" регионы — Пермский край, Магаданская и Мурманская области, Краснодарский край, республики Коми, Алтай и Кабардино-Балкария.

Еще одна группа регионов — "экспортеры". Они теряют и потенциальных студентов, и выпускников вузов (показатель востребованности среди абитуриентов ниже единицы; показатель послевузовской миграции — более 33%;). В этой группе Псковская, Владимирская, Тверская, Курганская, Волгоградская области, а также Чувашия и Адыгея. Часть этих регионов отдают абитуриентов двум столицам (Тверь и Владимир — Москве, Псков — Санкт-Петербургу). А другая часть не может обеспечить привлекательность ни за счет вузов, ни за счет рынка труда.

Можно выделить и "пограничные регионы", значения показателей по которым близки к средним. Эта группа неоднородна и по характеристикам системы высшего образования региона, и по экономическому развитию территорий. Она требует отдельного изучения, поясняют исследователи, сообщает пресс-служба национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".