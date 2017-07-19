В Обь-Иртышский бассейн выпустят более ста миллионов штук молоди пеляди

«Рыбокомбинат Ханты-Мансийский»

Более 65 млн мальков пеляди и 3 млн молодых особей муксуна выпустили в Обь-Иртышский бассейн. Их вырастили на предприятии "Рыбокомбинат Ханты-Мансийский".

Уже шесть лет специалисты этого предприятия занимаются разведением особо ценных и ценных пород рыб. Процесс очень кропотливый, в среднем требуется 11 месяцев от начала работы с икрой до выпуска молоди муксуна в реку.

Как рассказал генеральный директор АО "Рыбокомбинат Ханты-Мансийский" Сергей Андрейченко, создав максимально естественные условия для рыбы, можно рассчитывать на хороший результат.

"На протяжении ряда лет мы занимаемся выращиванием рыбы ценных и особо ценных пород. За этот сезон мы выпустили около шестидесяти пяти миллионов штук мальков пеляди и трех миллионов мальков муксуна. У нас большой опыт работы. В планах выпустить еще шестьдесят три миллиона мальков. В год наше предприятие может выпускать сто пятьдесят-двести миллионов штук молодняка", - рассказал он.

Работа по восстановлению биоресурсов Обь-Иртышского бассейна ведется постоянно. Популяция рыбы подвержена антропогенным воздействиям, наносят ущерб и браконьеры.

"То, что мы делаем, - это серьезный вклад в восстановление водных ресурсов. Этим нужно постоянно заниматься", - добавил Андрейченко.

﻿ «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский» 1 /

Екатерина Исаева