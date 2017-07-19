Владимир Якушев вручил премию победительнице международной химической олимпиады

admtyumen.ru

Именную премию вручил губернатор региона Владимир Якушев тюменской школьнице Екатерине Жигилевой. Она стала победительницей международной химической олимпиады в составе сборной России и обладательницей серебряной награды в личном зачете.

Екатерина мечтает стать нобелевским лауреатом и академиком. Об этом она рассказала на встрече Владимиром Якушевым 18 июля.

Глава региона поздравил выпускницу гимназии ТюмГУ и ее родителей Оксану Николаевну и Андрея Валентиновича с успехом, вручил Екатерине памятный адрес и именную премию.

"Твоим успехом гордится вся Тюменская область, ты достойно справилась со сложными заданиями, проявила характер и смогла победить достойных соперников", - отметил Владимир Якушев. Он подчеркнул, что залогом будущих достижений является трудолюбие и упорная работа. "Нужно развиваться, двигаться вперед, надеемся, что ты сможешь реализовать свой большой потенциал", - отметил губернатор.

Екатерина поблагодарила главу области, педагогов и всех, кто помогал в подготовке, рассказала о том, что ее пригласили в Московский государственный университет. В планах у девочки заняться наукой и, может быть, стать лауреатом Нобелевской премии.

Эта победа не первая в копилке школьницы. Она - победитель всесибирской олимпиады школьников по химии в Омске, победитель всероссийской олимпиады школьников по экологии в 2016 году и химии в апреле 2017 года, победитель международной Менделеевской олимпиады по химии в апреле 2017 года в Астане.

Напомним, сборная российских школьников в составе четырех человек завоевала две золотые и две серебряные медали по итогам завершившейся 49-й международной олимпиады по химии. Олимпиада проходила в городе Накхонпатхом (Тайланд) с 6 по 14 июля, в соревновании приняли участие представители 76 стран.