Крупногабаритный груз для "Запсибнефтехима" доставят в Тобольск на баржах

фото Тюменской таможни

Доставка крупногабаритных грузов для "ЗапСибНефтехима" в Тобольске началась в соответствии с плотным графиком навигации на летне-осенний период, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Из морского поста Сабетта в Тобольск направлено 47 товарных партий на девяти баржах. По большей части, это оборудование для установок пиролиза и производства полиэтилена. До конца месяца товары прибудут в зону деятельности Тобольского таможенного поста Тюменской таможни.

За навигационный период ожидается поступление более 30 барж с грузами для ООО "ЗапСибНефтехим". По сравнению с 2016 годом объемы поставок увеличились практически в три раза. Не смотря на этот факт, со стороны Тюменской таможни проблемных вопросов с увеличением кадрового, технического и технологического обеспечения не возникнет.

Напомним, что и в 2016 году крупногабаритное оборудование для завода доставили Северным морским путем через Суэцкий канал из портов Японии, Кореи и Европы с перегрузкой в порту Сабетта на речные баржи, и по рекам Оби и Иртышу до Тобольска.

Уникальность и важность Северного морского пути колоссальна. Транспортировка по нему является единственным способом доставки крупногабаритных грузов через Обскую губу в самый центр Сибири.