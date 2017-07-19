В Метелево заменят почти пять километров напорного трубопровода канализации

фото: ИА "Тюменская линия"

Участок напорного трубопровода от КНС-15 до точки подключения к напорному канализационному коллектору заменят в жилом районе Метелево в Тюмени.

Как сообщил в ходе пресс-тура генеральный директор "Тюмень Водоканала" Мугаммир Галиуллин, старый металлический трубопровод изношен почти на 100%, он был построен еще в 80-е годы и эксплуатировался более 30 лет.

"Было принято решение включить этот участок в программу 2017 года и заменить четыре километра восемьсот метров трубы. Ее диаметр небольшой, соответственно скорость проходки трубы выше. Планируем завершить работы через три недели. В настоящее время в траншею уложено уже около одного километра трубопровода", - рассказал он.

Заместитель главы городской администрации Павел Перевалов добавил, что работы ведутся бестраншейным методом с помощью установки горизонтально направленного бурения. При этом используется бентонитовая смесь, исключающая опасность обвала.

﻿ фото: ИА "Тюменская линия" 1 /

Любовь Голышева