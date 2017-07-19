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Лучшие товары и услуги выбирают в Тюмени

13:14 19 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

104 предприятия региона заявились на конкурс "Лучшие товары и услуги Тюменской области" в 2017 году. Еще 53 компании поспорят за право войти в список 100 лучших товаров России.

Всего комиссии предстоит оценить более 350 видов продукции. Это продовольственные и непродовольственные товары, продукция производственно-технического назначения, изделия народных и художественных промыслов, услуги, в том числе производственно-технического назначения и представители регионального франчайзинга.

Самую многочисленную группу традиционно составляют продовольственные товары – всего 217 заявок на оба конкурса. Почти все участники опытные и свои товары на конкурсы представляли не раз. Среди них филиалы АО "Золотые луга" Ситниковский и Ишимский молочные комбинаты, производственная компания "Молоко", Тобольский молочный завод, компании "Тюменьмолоко", "Ассорти плюс", "Фабрика кухни", Ишимский и Ялуторовский мясокомбинаты, Ишимский винно-водочный завод, Пышминская и Боровская птицефабрики, "Тюменский бройлер", Ишимский и Тюменский комбинаты хлебопродуктов, компании "Абсолют" и "Фонд", ООО "Юнигрейн", "Пышма-96".

Расширилась и группа продукции производственно-технического назначения: 38 заявок от 28 предприятий. Среди номинантов разные виды полипропилена, противоскользящие накладки на ступени, кирпич и стеновые блоки, теплообменное оборудование, датчики расхода воды, сварочные электроды, станции гидравлического управления, передвижной вагон-дом, дорожные знаки, металлоконструкции, композитные материалы, погружные вентильные электродвигатели, промышленные кислоты.  

Еще одну крупную группу - услуги - представляют 54 предприятия региона. Среди них городской шахматный клуб, клининговые компании, учреждения образования, здравоохранения, гостиницы, предприятия общественного питания, индустрии красоты, такси, туристические и правовые компании.

Из услуг производственно-технического назначения в 2017 году представлены строительство и монтаж промышленных зданий, промысловое исследование скважин, лабораторные исследования, монтаж и ремонт систем кондиционирования, холодильного оборудования, профессиональная уборка, автоматизация и управление технологическими процессами, прием, хранение и отпуск грузов.

Региональный франчайзинг представляют только три компании: ООО "Крепыж-Урал", частная лингвистическая школа и франчайзинговые пакеты от группы компаний "Сладкий сон".

Как отметил директор регионального Центра стандартизации метрологии и испытаний в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах Владимир Вагин, каждый год такие конкурсы открывают новые имена и знакомят тюменцев с качественными видами местной продукции.

"Каждый год количество участников примерно одинаковое. Знак качества действует два года, и многие предприятия в это время не заявляются. Радует, что появляются новые и интересные номинанты. Например, в этом году участвуют гидроизоляционные материалы, комплект гусеничной подвески – это интересные проекты, хороший задел для импортозамещения", - отметил он.

Оценивать качество товаров и услуг эксперты будут в течение двух дней. Призеров конкурса традиционно объявят в конце лета, награждение победителей состоится в декабре.

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Евгения Шевцова

Теги: продукты питания , 100 лучших товаров России , Лучшие товары и услуги , товаропроизводители

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