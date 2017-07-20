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На дорогах Тюмени продолжается установка камер для фиксации нарушений правил движения

09:10 20 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото филиала ПАО «Ростелеком» в Тюменской и Курганской областях

23 новых комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения появятся на дорогах Тюмени.

"Ростелеком" приступил к очередному этапу реализации проекта по созданию системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, предоставлению, обработке и хранению информации о транспортных потоках и нарушениях правил дорожного движения, сообщает пресс-служба компании.

Возможности комплексов позволяют фиксировать нарушения: заезд за стоп-линию, проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение скоростного режима. Также камеры обеспечивают возможность поиска транспорта, числящегося в угоне или представляющего оперативный интерес. Программное обеспечение системы позволяет распознавать в реальном времени государственные регистрационные знаки транспортных средств с вероятностью не менее 90%.

"Участки, на которых ведется съемка дорожного движения, рекомендовала комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения Тюменской области, они согласованы с областным управлением ГИБДД. Выбирались оживленные участки дорог, перекрестки с повышенной аварийностью. Работают комплексы фотовидеофиксации круглосуточно и в автоматическом режиме. Информация с камер в режиме реального времени передается по высокоскоростному каналу связи в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения УГИБДД УМВД России по Тюменской области", - прокомментировал директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Игорь Волков.

Специалисты "Ростелекома" обеспечивают эксплуатационное и профилактическое обслуживание камер фотовидеофиксации и ведут постоянный мониторинг работы системы.

Соб. инф.

Теги: видеонаблюдение , дорожная безопасность , Ростелеком

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